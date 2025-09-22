Drámai felvétel az M7-esről: tetőn állt meg az agresszív seatos

A Bpiautósok birtokába jutott egy felvétel a szeptember 20-án, az M7-es autópályán történt balesetről. A videón jól látható, hogy hogyan történt az eset. Egy Honda Civic jobb hátulját találta el nagy sebességgel a felhajtón érkezett Seat Altea. „Én voltam a Honda vétlen sofőrje. A balesetet okozó személy ittas volt. Köszönjük azoknak, akik egyből megálltak segíteni” – írta meg a károsult.

A baleset az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán, a 34-35-ös kilométernél történt, Kajászó térségében. Összesen hárman utaztak a két autóban, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az érintett pályaszakaszt egy időre teljes szélességében lezárták.