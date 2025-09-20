Bosszúból kulacsot rántott a biciklis, majdnem gázolás lett belőle + videó

Rendkívüli

Autós és kerékpáros harcát rögzítette a fedélzeti kamera Budapesten, a Stefánia úton.

2025. 09. 20. 10:31
Forrás: BpiAutósok
Biciklis keveredett konfliktusba egy kisteherautó sofőrjével és annak utasával, Budapest egyik forgalmas kereszteződésében, a Stefánia út és a Thököly út találkozásánál – jelentette a Bpiautósok.hu.

Az előzmények nem ismertek, de a biciklis láthatóan valamit nagyon sérelmezett. A lámpánál utolérte a járművet, elővette a kulacsát, majd a lehúzott ablakon keresztül az utastérbe fröcskölt.

A furgon anyósülésén ülő fiatalember ezt nyilván rossz néven vette, a jármű sofőrje pedig megpróbálta megállásra kényszeríteni a kerékpárost, ami kis híján elütéshez vezetett.

Amikor a bringás látta, hogy az anyósülésről kipattant a zabos utas, gyorsan keretet oldott. A kisteherautó sofőrje persze megindult utána. Hogy mi lett az eset vége, nem tudjuk. Egy biztos: Ha elkapták, akkor bizonyára fájdalmas volt a találkozás.

 

