Bosszúból kulacsot rántott a biciklis, majdnem gázolás lett belőle + videó

Biciklis keveredett konfliktusba egy kisteherautó sofőrjével és annak utasával, Budapest egyik forgalmas kereszteződésében, a Stefánia út és a Thököly út találkozásánál – jelentette a Bpiautósok.hu.

Az előzmények nem ismertek, de a biciklis láthatóan valamit nagyon sérelmezett. A lámpánál utolérte a járművet, elővette a kulacsát, majd a lehúzott ablakon keresztül az utastérbe fröcskölt.

A furgon anyósülésén ülő fiatalember ezt nyilván rossz néven vette, a jármű sofőrje pedig megpróbálta megállásra kényszeríteni a kerékpárost, ami kis híján elütéshez vezetett.

Amikor a bringás látta, hogy az anyósülésről kipattant a zabos utas, gyorsan keretet oldott. A kisteherautó sofőrje persze megindult utána. Hogy mi lett az eset vége, nem tudjuk. Egy biztos: Ha elkapták, akkor bizonyára fájdalmas volt a találkozás.