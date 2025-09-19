véda kapurendőrségautós hírbiztonsági övbírság

Mostantól az autók anyósülésén utazókat is figyelik a Véda-kamerák

Szabálytalanság esetén a jármű üzembentartójának postázzák a bírságot, de akad néhány kivételes eset.

2025. 09. 19. 11:18
illusztráció Fotó: MTI Fotószerkesztőség/-
2025. július 5-én a biztonsági öv bekapcsolásának elmulasztása bekerült az objektív felelősség hatálya alá, szeptember 18-tól pedig a kiszabható bírságok mértékét is meghatározták. Így mostantól már a Véda-kamerák (hamarosan számos új eszközzel bővül a rendszer!) felvételei alapján kapja a jármű tulajdonosa, illetve üzembentartója a büntetést akkor is, ha az utasának nincsen bekötve az öve vagy kölcsönadja másnak az autót. Ez ugyanezt az elvet követi, mint a gyorshajtási ügyek menete, és a tulajdonosnak itt is lesz módja nyilatkoznia arról, hogy nem ő vezette a járművet (a szabálytalan sofőrt megnevezve). A bírságtételek a következők lesznek: 

  • lakott területen belül: 20 000 Ft
  • lakott területen kívül, országúton: 30 000 Ft
  • autópályán vagy autóúton: 40 000 Ft 
Fotó: ADAC

Továbbra is maradnak olyan kivételek, amikor nem kell bekapcsolni az övet, ezek közül mindenkit csak a járművel tolató sofőrök mentessége érint. Hasonló rendelkezések vonatkoznak a mentőautó betegterében utazókra, a taxik sofőrjeire (de az utasaira nem!), meghatározott szabályok szerint a buszok ülő és természetesen álló utasaira, illetve a külön orvosi igazolással rendelkezőkre. 

Szintén változatlan marad a helyszíni rendőri ellenőrzések gyakorlata,

az elöl-hátul ülők mulasztása esetén százezres bírságtételt is össze lehet gyűjteni. Arra számít a rendőrség, hogy az új gyakorlattal 95 százalékra lehet javítani Magyarországon az övhasználati arányt, és csökkenthető a súlyos sérülésekkel, illetve halálozással végződő közúti balesetek száma – utóbbi esélyét akár ötven-hatvan százalékkal csökkentheti a bekapcsolt biztonsági öv. 


 

