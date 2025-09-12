Ilyen dögös lesz a Hyundai kompakt villanyautója

A Hyundai részvétele az IAA Mobility 2025 kiállításon fontos mérföldkő, hiszen a vállalat négy év kihagyás után tér vissza Európa legnagyobb mobilitási rendezvényére. Itt jelentették be, hogy 2027-re minden európai Hyundai-típusból kínálnak majd villamosított változatot, és 2030-ra összesen 21 villanyautót vezetnek be a piacra. A térségben tapasztalt, fenntartható, kompakt járművek iránti kereslet jóvoltából Európa központi szerepet játszik majd a vállalat globális villamosítási céljainak a megvalósításában.

A Concept Three elöl és hátul egyaránt parametrikus pixel lámpákat alkalmaz. Fotó: Hyundai

Ezt bizonyítandó a Hyundai a Münchenben mutatta be a Concept Three-t, az Ioniq almárka első kompakt elektromos tanulmányát. Ez a 4,29 méter hosszú koncepcióautó megelőlegezi a Hyundai belépését az alsó középkategóriába, hogy kiegészítse a jelenleg közép- és felső kategóriás modellekből álló villanyautó-kínálatát.

Az ötajtós ferde hátú modell szériaváltozatát Európában fogják gyártani,

és valószínűleg a márka legkelendőbb elektromos autója lesz a kontinensen.

A vidám belső teret sárga és szürke tónusok uralják. Fotó: Hyundai

A Concept Three már a Hyundai új, az Acél művészete nevű formanyelve szerint készült, a külső felületek eloxált hatást keltő kidolgozása is ennek a része. A plasztikusan megformált karosszéria három elsődleges felülete magába burkolja az utasteret, míg az egymást keresztező vonalak optikai feszültséget eredményeznek. Kedvező légellenállást ígér a profil, míg a jellegzetes tetővonal és a függőleges hátfal a használati értéket hangsúlyozza.