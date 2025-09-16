Kiderült, hogy melyik KRESZ-szabályra emlékeznek alig a magyar autósok

Akad jó néhány olyan KRESZ-szabály, amit a jogosítványszerzéskor bemagol ugyan mindenki, de aztán az évek múlásával el is felejti. Ezek közé tartoznak a rendőri karjelzések, melyekkel ritkán lehet találkozni – leginkább akkor fordul elő ilyen „élő jelzőberendezés”, ha valamelyik forgalmas csomópontban elromlik a közlekedési lámpa. Ilyenkor mindig a rendőr testhelyzete az elsődleges (a vállával párhuzamos vagy arra merőleges irányból közelítünk-e), erre épülnek a különböző karjelzések, melyeket egyik kézben jól látható bottal hangsúlyoznak.

Fotó: Zala Vármegyei Rendőr-Főkapitányság

Érdemes időnként felfrissíteni az ismereteket, mind az egyenruhások, mind pedig a járművezetők (és gyalogosok!) részéről, ebből a célból tartott nemrég tudáspróbát a Zala Vármegyei Rendőr-Főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya. Korábbi tapasztalataik szerint a karjelzéseket sok sofőr nemigen tudja értelmezni, és ezúttal is sok ilyen eset fordult elő a zalaegerszegi kereszteződésben. A bizonytalan sofőrök nemegyszer felfordulást okoztak a próbán, de síppal és előszóval megoldódtak a bonyolult helyzetek – bírságot pedig senki sem kapott, mert kizárólag a tanítás, és a régen tanultak felelevenítése volt a cél.