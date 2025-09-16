autós hírZalaegerszegkarjelzésrendőri irányításkereszteződés

Kiderült, hogy melyik KRESZ-szabályra emlékeznek alig a magyar autósok

Forgalomban tesztelték a zalai rendőrök a vezetők tudását, és lett is belőle felfordulás – de senkit sem büntettek meg a rendhagyó akcióban.

2025. 09. 16. 12:04
Fotó: Zala Vármegyei Rendőr-Főkapitányság
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Akad jó néhány olyan KRESZ-szabály, amit a jogosítványszerzéskor bemagol ugyan mindenki, de aztán az évek múlásával el is felejti. Ezek közé tartoznak a rendőri karjelzések, melyekkel ritkán lehet találkozni – leginkább akkor fordul elő ilyen „élő jelzőberendezés”, ha valamelyik forgalmas csomópontban elromlik a közlekedési lámpa. Ilyenkor mindig a rendőr testhelyzete az elsődleges (a vállával párhuzamos vagy arra merőleges irányból közelítünk-e), erre épülnek a különböző karjelzések, melyeket egyik kézben jól látható bottal hangsúlyoznak. 

Fotó: Zala Vármegyei Rendőr-Főkapitányság

Érdemes időnként felfrissíteni az ismereteket, mind az egyenruhások, mind pedig a járművezetők (és gyalogosok!) részéről, ebből a célból tartott nemrég tudáspróbát a Zala Vármegyei Rendőr-Főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya. Korábbi tapasztalataik szerint a karjelzéseket sok sofőr nemigen tudja értelmezni, és ezúttal is sok ilyen eset fordult elő a zalaegerszegi kereszteződésben. A bizonytalan sofőrök nemegyszer felfordulást okoztak a próbán, de síppal és előszóval megoldódtak a bonyolult helyzetek – bírságot pedig senki sem kapott, mert kizárólag a tanítás, és a régen tanultak felelevenítése volt a cél. 

Fotó: Zala Vármegyei Rendőr-Főkapitányság


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

A hazai pöcesajtó esete a valósággal

Bayer Zsolt avatarja

A haladó újságírók szellemi fogyatékosnak tettetik magukat a svéd miniszterelnök kedvéért.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu