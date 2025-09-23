Mattrészeg sofőrt fogtak a siófoki rendőrök, alig tudott megállni a lábán

Láthatóan alig tudta uralni járművét és cikázva haladt egy vezető, akit szeptember 21-én délután állítottak meg a siófoki rendőrök. Már a kiszállás is kihívást okozott a 63 éves férfinak, és szondáztatás alatt végig két kézzel az autó oldalába kapaszkodott, nehogy elessen.

Fotó: Police.hu

Miután jelzett a készülék, előállították mintavételre, ahol 2,31 ezrelékes véralkoholszintet mértek, az orvos pedig súlyos ittasságot állapított meg. Arról, hogy mi lett az eset következménye, illetve ennek kapcsán milyen figyelmeztetést adott ki a Somogy Vármegyei Rendőr-Főkapitányság, a helyszínen készült videóval együtt a Sonline cikkében olvashat bővebben.

