Mattrészeg sofőrt fogtak a siófoki rendőrök, alig tudott megállni a lábán

Gyanúsan kacsázott a férfi az autójával, és a szonda megfújása is komoly kihívást jelentett neki.

2025. 09. 23. 11:45
Fotó: Pixabay
Láthatóan alig tudta uralni járművét és cikázva haladt egy vezető, akit szeptember 21-én délután állítottak meg a siófoki rendőrök. Már a kiszállás is kihívást okozott a 63 éves férfinak, és szondáztatás alatt végig két kézzel az autó oldalába kapaszkodott, nehogy elessen.

Fotó: Police.hu

Miután jelzett a készülék, előállították mintavételre, ahol 2,31 ezrelékes véralkoholszintet mértek, az orvos pedig súlyos ittasságot állapított meg. Arról, hogy mi lett az eset következménye, illetve ennek kapcsán milyen figyelmeztetést adott ki a Somogy Vármegyei Rendőr-Főkapitányság, a helyszínen készült videóval együtt a Sonline cikkében olvashat bővebben. 
 

