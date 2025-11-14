autós hírkínai autóterepjáró

Rettentő kínos véget ért egy kínai terepjáró reklámfilmjének forgatása + videó

A Tianmen-hegy csúcsára vezető 999 lépcsőfokot akarták megmászatni a Cheryvel, amely csődöt mondott az extrém próbatétel közben.

2025. 11. 14. 12:41
Chery
Forrás: Chery
2018-ban egy Range Rover Sport megmászta Kínában a Mennyország Kapujának nevezett helyen a 999 fokból álló gigantikus lépcsőt, és előtte az oda vezető, hírhedten kanyargós szerpentin 99 kanyarján is végigment. Ez a teljesítmény világszerte címlapokra került, és megszilárdította a terepjáró-specialista Land Rover hírnevét. 

Sejthető volt, hogy előbb-utóbb egy kínai autógyártó is megpróbálkozik a mutatvánnyal. Nemrég a Chery gondolta azt, hogy nem jelenthet akadályt az egyik terepjárójának a meredek és hosszú lépcsősor, de a kísérlet csúfos kudarcba fulladt. Amint a kiszivárgott videón látható, a Defenderre hasonlító Chery Fulwin X3L nagyjából a háromnegyedénél jár a lépcsőnek, amikor egy hangos pukkanás hallatszik. Egy fekete alkatrész esik le a terepjáróról, amely ezután irányíthatatlanná válik, és jobbra fordul. Ezután elfogy a lendülete, megáll, és gurulni kezd hátrafelé. Egy ideig csak súrolja a belső korlátot, aztán a vízszintes részen ki is dönti a külső kerítés egy részét. 

Mondani sem kell, hogy az incidens hatalmas port kavart Kínában, a Chery a közösségi média csatornáin kért elnézést a marketingakció kudarcáért. Egy közleményben azt írták, hogy a szélsőséges kihívást jelentő tesztet november 12-én végezték el, de egy váratlan incidens miatt félbeszakították, amely széles körű figyelmet keltett. 

Az előzetes vizsgálat az derítette ki, hogy a biztonsági kötél levált, és beakadt a terepjáró jobb kerekébe. 

Ez teljesítménycsökkenést és nehéz irányíthatóságot okozott, ami végül a balesethez vezetett. Az autógyártó szerint a meghibásodás oka a figyelmetlenség és elégtelen kockázatértékelés volt. Élnézést kértek a károkért, és megígérték: mindent megtesznek, hogy gyorsan kijavítsák a kerítést és kifizessék a kártérítéseket.

Chery
Forrás: Chery

A lépcsőmászásra használt Chery Fulwin X3L összkerék-meghajtású, megnövelt hatótávolságú elektromos hajtáslánccal rendelkezik, amely egy 1,5 literes benzinmotor-generátorból, egy 33,7 kWh-s akkumulátorcsomagból és két villanymotorból áll. A hajtásrendszer rendszerteljesítménye 428 lóerő, maximális nyomatéka 505 Nm. A Chery különösen büszke az X3L terepjáró képességeire, ami megmagyarázza, miért próbálták vele utánozni a Land Rovert. Az X3L hasmagassága 225 mm, és a karosszéria remek terepszögekkel rendelkezik elöl-hátul. Mivel a villanymotorok egymástól függetlenül szabályozhatók, a kocsi képes a „tankfordulóra”, vagyis az egy helyben megfordulásra is.

 

