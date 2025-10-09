Rendkívüli

Megkezdődött a fix 3 százalékos hitelek folyósítása, átlagosan 33 millió forintot igényelnek az emberek + videó

  • Magyar Nemzet
  • Autó-Motor
  • Fehér furgonos ámokfutó tolt és szorított le mindenkit M1-esen, de a java csak ezután jött + videó
autós videóM1-es autópályaautós hír

Fehér furgonos ámokfutó tolt és szorított le mindenkit M1-esen, de a java csak ezután jött + videó

Egy BMW-s nem hagyta annyiban, hogy nekikoccantak az autójának, a furgonos meg bújócskába kezdett egy kamion mögött.

2025. 10. 09. 11:51
Forrás: BpiAutósok
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Bpiautósok olvasója az M1-esen, Mosonmagyaróvár felé tartva nem mindennapi felvételt készített. „A videó indítása előtt már a fehér furgonos 130 km/h-s (vagy még nagyobb) tempónál is fél méteres követéssel kezdte az »ismerkedést« mögöttem, ezután viszont egy másik – a felvételen látható – autóssal is összeveszett, mert egymásra húzták a kormányt, majd az ablakot lehúzva üvöltöztek egymással. Na, ekkor éreztem, hogy itt még lehetnek meglepetések, ezért elindítottam a felvételt” – írta meg a felvétel készítője.

Jól látható a videón, hogy a fehér furgon sofőrje szándékosan leszorítja a belső sáv melletti szalagkorlát felé a belső sávban halasó fekete BMW kombit. Nagy valószínűséggel kárt is okozott benne, mert összeértek, de ezt a videó alapján nehéz eldönteni. A koccanás után a BMW-s félrehúzódott megnézni a kárt, de az osztrák rendszámos furgonos nem volt hajlandó megállni, hanem teljes gázzal száguldott tovább a határ felé, folyamatosan meghaladva a megengedett sebességet. 

„Menet közben felhívtam a 112-t, ahol elmondtam részletesen az esetet, megadtam a rendszámot és az autó leírását, és kértem rendőri intézkedést. Átkapcsoltak a rendőrségre, ahol megnyugtattak, hogy odaszólnak a határátkelőhöz az osztrák kollégáknak (kb. 8-10 km-re voltunk ekkor a határtól). A határon a rendőrnek dudálva-villogtatva, vészvillogózva jeleztem, hogy gond van. Meg is álltam a kapuban, hogy ne tudjon mögülem a furgonos elmenni. Az ott szolgálatot teljesítő rendőrnek megmutattam a videót, felvázoltam röviden, hogy mi történt, majd szembesítettem a furgonost a tettével, és elmondtam neki angolul, hogy veszélyeztetett több embert is. A rendőr elvette az iratait és félreállította, viszont nekem tovább kellett jönnöm. Belátom, ez hiba volt, mert a videót így nem tudtam átadni a rendőrségnek” – tette hozzá.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekiszlamizálódás

Nagy testvéred figyel téged

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A kritikai iszlámkutatás Németországban megszűnt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu