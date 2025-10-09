Fehér furgonos ámokfutó tolt és szorított le mindenkit M1-esen, de a java csak ezután jött + videó

A Bpiautósok olvasója az M1-esen, Mosonmagyaróvár felé tartva nem mindennapi felvételt készített. „A videó indítása előtt már a fehér furgonos 130 km/h-s (vagy még nagyobb) tempónál is fél méteres követéssel kezdte az »ismerkedést« mögöttem, ezután viszont egy másik – a felvételen látható – autóssal is összeveszett, mert egymásra húzták a kormányt, majd az ablakot lehúzva üvöltöztek egymással. Na, ekkor éreztem, hogy itt még lehetnek meglepetések, ezért elindítottam a felvételt” – írta meg a felvétel készítője.

Jól látható a videón, hogy a fehér furgon sofőrje szándékosan leszorítja a belső sáv melletti szalagkorlát felé a belső sávban halasó fekete BMW kombit. Nagy valószínűséggel kárt is okozott benne, mert összeértek, de ezt a videó alapján nehéz eldönteni. A koccanás után a BMW-s félrehúzódott megnézni a kárt, de az osztrák rendszámos furgonos nem volt hajlandó megállni, hanem teljes gázzal száguldott tovább a határ felé, folyamatosan meghaladva a megengedett sebességet.

„Menet közben felhívtam a 112-t, ahol elmondtam részletesen az esetet, megadtam a rendszámot és az autó leírását, és kértem rendőri intézkedést. Átkapcsoltak a rendőrségre, ahol megnyugtattak, hogy odaszólnak a határátkelőhöz az osztrák kollégáknak (kb. 8-10 km-re voltunk ekkor a határtól). A határon a rendőrnek dudálva-villogtatva, vészvillogózva jeleztem, hogy gond van. Meg is álltam a kapuban, hogy ne tudjon mögülem a furgonos elmenni. Az ott szolgálatot teljesítő rendőrnek megmutattam a videót, felvázoltam röviden, hogy mi történt, majd szembesítettem a furgonost a tettével, és elmondtam neki angolul, hogy veszélyeztetett több embert is. A rendőr elvette az iratait és félreállította, viszont nekem tovább kellett jönnöm. Belátom, ez hiba volt, mert a videót így nem tudtam átadni a rendőrségnek” – tette hozzá.