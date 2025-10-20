Csak egy darab létezik ebből az új Ferrariból, és nem is lesz több

A Ferrarinak az egyik „exkluzív” (a cég szavaival élve) ügyfele pénzügyi erejét felhasználva egy olyan modern szupersportautó megtervezésére és legyártására adott megbízást, amelyet a neves gyártó valaha készült egyik legismertebb modellje, az Enzo Ferrari által személyesen engedélyezett utolsó típus, az 1987-es F40 ihletett.

Az egész hátsó elem felnyílik, akár az F40-en

Fotó: Ferrari

Az új SC40 a Ferrari „Különleges Projektek” nevű programjának keretében született meg, és egyedi darab marad. Műszakilag a sorozatgyártású 296 GTB Berlinettán alapul, de egyedi külsővel és belső részletekkel rendelkezik,

az átalakításért nem az F40-et tervező Pininfarina, hanem a Ferrari saját dizájnstúdiója, a Ferrari Styling Centre felelt,

élén Flavio Manzoni főtervezővel.

Egy kezdeti dizájnterv

Fotó: Ferrari

Első pillantásra nyilvánvaló, hogy az SC40 hasonló formatervezési nyelvet alkalmaz, mint az új 849 Testarossa és az F80, a dobozos stílusjegyeket izgalmas ívekkel ötvözi. Sajnos a végeredmény a rövid tengelytáv és az elnagyolt részletek miatt ezúttal is olyan lett,

mintha egy életnagyságúra felnagyított Matchbox játékautó lenne.

Az orr-részt a retró fényszórók jellemzik, amelyek a lökhárító légbeömlőihez csatlakoznak, és az éles vonalakkal megrajzolt orrot ölelik körül, mint egy fekete karkötő.

2,9 másodperc alatt van százon, és 330 km/h a végsebessége

Fotó: Ferrari

Klasszikus bukólámpák helyett karcsú nappali menetfényeket tettek a fényszórók fölé, összhangban a modern biztonsági előírásokkal. Az F40 ikonikus fix hátsó szárnya és a negatív dombornyomásos típusjelzés azért tovább él, bár itt valamivel kisebb formában.

Az 1987-es eredetire utal a hátsó motorháztetőn található átlátszó Lexan ablak is,

amely valamennyire láttatni engedi a 830 lóerős, hibrid turbó V6-os erőforrást.

Fotó: Ferrari

A fekete betétbe ágyazott hátsó lámpák a 296 GTB-ből származnak, bár talán jobb választás lett volna négy kerek lámpa, mint az eredeti F40-esen. Érdekes, hogy hagyományos vörös helyett a megrendelő az egyedi Bianco SC40 színárnyalatot választotta a karosszériához. Ez kétségkívül szépen harmonizál az egyedi, kéttónusú, 20 colos könnyűfém keréktárcsákkal és az első sárvédőn is megjelenő sárga Ferrari emblémákkal.