Csak egy darab létezik ebből az új Ferrariból, és nem is lesz több

A 296 GTB-n alapuló SC40 a maranellói gyártó legújabb egyedi autója, amelyet egy legendás típus ihletett.

2025. 10. 20. 16:44
Ferrari SC40 Forrás: Ferrari
A Ferrarinak az egyik „exkluzív” (a cég szavaival élve) ügyfele pénzügyi erejét felhasználva egy olyan modern szupersportautó megtervezésére és legyártására adott megbízást, amelyet a neves gyártó valaha készült egyik legismertebb modellje, az Enzo Ferrari által személyesen engedélyezett utolsó típus, az 1987-es F40 ihletett.

Ferrari SC40
Az egész hátsó elem felnyílik, akár az F40-en
Fotó: Ferrari

Az új SC40 a Ferrari „Különleges Projektek” nevű programjának keretében született meg, és egyedi darab marad. Műszakilag a sorozatgyártású 296 GTB Berlinettán alapul, de egyedi külsővel és belső részletekkel rendelkezik,

 az átalakításért nem az F40-et tervező Pininfarina, hanem a Ferrari saját dizájnstúdiója, a Ferrari Styling Centre felelt,

élén Flavio Manzoni főtervezővel.

Ferrari SC40
Egy kezdeti dizájnterv
Fotó: Ferrari

Első pillantásra nyilvánvaló, hogy az SC40 hasonló formatervezési nyelvet alkalmaz, mint az új 849 Testarossa és az F80, a dobozos stílusjegyeket izgalmas ívekkel ötvözi. Sajnos a végeredmény a rövid tengelytáv és az elnagyolt részletek miatt ezúttal is olyan lett, 

mintha egy életnagyságúra felnagyított Matchbox játékautó lenne.

Az orr-részt a retró fényszórók jellemzik, amelyek a lökhárító légbeömlőihez csatlakoznak, és az éles vonalakkal megrajzolt orrot ölelik körül, mint egy fekete karkötő. 

Ferrari SC40
2,9 másodperc alatt van százon, és 330 km/h a végsebessége
Fotó: Ferrari

Klasszikus bukólámpák helyett karcsú nappali menetfényeket tettek a fényszórók fölé, összhangban a modern biztonsági előírásokkal. Az F40 ikonikus fix hátsó szárnya és a negatív dombornyomásos típusjelzés azért tovább él, bár itt valamivel kisebb formában. 

Az 1987-es eredetire utal a hátsó motorháztetőn található átlátszó Lexan ablak is, 

amely valamennyire láttatni engedi a 830 lóerős, hibrid turbó V6-os erőforrást.

Ferrari SC40
Fotó: Ferrari

A fekete betétbe ágyazott hátsó lámpák a 296 GTB-ből származnak, bár talán jobb választás lett volna négy kerek lámpa, mint az eredeti F40-esen. Érdekes, hogy hagyományos vörös helyett a megrendelő az egyedi Bianco SC40 színárnyalatot választotta a karosszériához. Ez kétségkívül szépen harmonizál az egyedi, kéttónusú, 20 colos könnyűfém keréktárcsákkal és az első sárvédőn is megjelenő sárga Ferrari emblémákkal.

 

 

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

