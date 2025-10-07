Koreai öröm: marcona SUV, kis étvággyal - KGM Torres Hybrid bemutató (top5)

Egyre több autógyártó ismerte fel, hogy hajtáskínálat terén nem lehet mindent egy lapra feltenni, napjaink kihívásaira a vevői igényeknek megfelelő, sokszínű kínálat a helyes megoldás. Így van ezzel a tavasz óta SsangYong helyett KG Mobility (KGM) néven futó, SUV-okra szakosodott koreai márka is: benzines, dízel és elektromos modelleket kínál, nemsokára plug-in hibridet vezet be, sőt, az örök mumus hidrogénnel is kísérletezik. Sokaknak a Torresben debütáló öntöltő hibrid lesz az optimális megoldás, hiszen takarékosságot ígér megfizethető áron – vajon be is váltja?

Négy kategóriában kínál SUV-ot a márka, ez a harmadik méret – sőt, túl is nő a Kugán, RAV4-en és sok más riválisán

Fotó: KG Mobility

1. Kalandozások, tiszta lappal

Kár lenne szépíteni rajta, a távoli múltban akadt néhány bizarr formájú SsangYong, de az elmúlt évtizedben már az európai ízlésnek is befogadható autókat rajzoltak a dizájnstúdióban, a Torres pedig anélkül tud egyedi és érdekes lenni, hogy a groteszk határát súrolná. Ezt a tágas, a Toyota RAV4, a Kia Sorento és többi kategóriatársa sorából tekintélyes (4,7 méteres) hosszával némileg kilógó SUV-t határozott élek tagolják, és jó pár stílusjegyével off-roadosra vette a figurát, ezek közé tartozik cápafog-hűtőmaszk, a piros vonószem-takaró, a motorháztető két kapaszkodója vagy hátul az ál-pótkeréktakaró. Ám a látszat csal: hibridként csakis fronthajtással kapható.

Optikai csalódás: bár oldalra került a fogantyú, felfelé nyílik a csomagtérajtó, kiviteltől függően akár elektromosan

Fotó: KG Mobility

2. Belül konszolidált – és nagyon tágas

Ahhoz a műszerfalhoz képest, amit korábban a benzines Torres tesztjén megismertünk, sok újdonsággal szolgál a full hibrid modell: közös keretbe foglalták a digitális műszercsoport és a multimédia egyenként 12,3 colos kijelzőit, a klasszikus előválasztó kar pedig a kartámasz folytatásába épített pöcöknek adta át a helyét. A kormánykerék maradt ugyan a régi, de így is sokkal letisztultabb az összhatás, emellett jó a minőségérzet és sokféle extra elérhető. Nem csak elöl, hanem a fűtéssel is elérhető, állítható támladőlésű hátsó üléseken is fejedelmi a helykínálat, és ugyanez igaz a gyári adatok szerint alaphelyzetben 703 literes csomagtérre is.

Mára minden KGM Torres, így az új hibrid is megkapta az elektromos kivitel (EVX) modernebb, panoráma kijelzős műszerfalát

Fotó: KG Mobility

3. Ezért első fecske a KGM Torres

Érdemei elismerése mellett sokan kifogásolták KG kisebb és közepes modelljeinél, hogy az egyetlen elérhető benzines nem igazán takarékos. Pontosan ezen segít az új öntöltő hibrid rendszer, mellyel az WLTP átlagfogyasztás 5,9 l/100 km-re csökken, míg a rendszerteljesítmény 204 lóerőre nő. Ehhez alaposan átdolgozták az 1,5 literes, turbós négyhengerest (többek közt immár Miller ciklusú), és természetesen a villanymotor, az e-DHT erőátvitel és a műfajában nem is olyan jelképes, 1,83 kWh-s kapacitású akku is új fejlesztés. Azt ígéri a gyártó, hogy a városi utak 71 százalékát tisztán elektromosan, további 24-et pedig soros hibrid módban teszi meg.