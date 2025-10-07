autótesztKG MobilitySsangyong Torreshibrid autóSUV

Koreai öröm: marcona SUV, kis étvággyal - KGM Torres Hybrid bemutató (top5)

Régóta várt, full hibrid hajtással gazdagodott a leánykori nevén SsangYong választéka. Elsőként az érdekes formájú, tágas KGM Torres orrába építik be, mi pedig elvittük egy próbakörre.

Kismartoni András
2025. 10. 07. 8:10
Közel ülő szemek, Jeep-es jellegű hűtőrács, masszív betétek: határozott a jelen esetben 4x2-hajtású KGM fellépése Fotó: KG Mobility
Egyre több autógyártó ismerte fel, hogy hajtáskínálat terén nem lehet mindent egy lapra feltenni, napjaink kihívásaira a vevői igényeknek megfelelő, sokszínű kínálat a helyes megoldás. Így van ezzel a tavasz óta SsangYong helyett KG Mobility (KGM) néven futó, SUV-okra szakosodott koreai márka is: benzines, dízel és elektromos modelleket kínál, nemsokára plug-in hibridet vezet be, sőt, az örök mumus hidrogénnel is kísérletezik. Sokaknak a Torresben debütáló öntöltő hibrid lesz az optimális megoldás, hiszen takarékosságot ígér megfizethető áron – vajon be is váltja? 

Négy kategóriában kínál SUV-ot a márka, ez a harmadik méret – sőt, túl is nő a Kugán, RAV4-en és sok más riválisán
Fotó: KG Mobility

1. Kalandozások, tiszta lappal

Kár lenne szépíteni rajta, a távoli múltban akadt néhány bizarr formájú SsangYong, de az elmúlt évtizedben már az európai ízlésnek is befogadható autókat rajzoltak a dizájnstúdióban, a Torres pedig anélkül tud egyedi és érdekes lenni, hogy a groteszk határát súrolná. Ezt a tágas, a Toyota RAV4, a Kia Sorento és többi kategóriatársa sorából tekintélyes (4,7 méteres) hosszával némileg kilógó SUV-t határozott élek tagolják, és jó pár stílusjegyével off-roadosra vette a figurát, ezek közé tartozik cápafog-hűtőmaszk, a piros vonószem-takaró, a motorháztető két kapaszkodója vagy hátul az ál-pótkeréktakaró. Ám a látszat csal: hibridként csakis fronthajtással kapható.

Optikai csalódás: bár oldalra került a fogantyú, felfelé nyílik a csomagtérajtó, kiviteltől függően akár elektromosan 
Fotó: KG Mobility

2. Belül konszolidált – és nagyon tágas

Ahhoz a műszerfalhoz képest, amit korábban a benzines Torres tesztjén megismertünk, sok újdonsággal szolgál a full hibrid modell: közös keretbe foglalták a digitális műszercsoport és a multimédia egyenként 12,3 colos kijelzőit, a klasszikus előválasztó kar pedig a kartámasz folytatásába épített pöcöknek adta át a helyét. A kormánykerék maradt ugyan a régi, de így is sokkal letisztultabb az összhatás, emellett jó a minőségérzet és sokféle extra elérhető. Nem csak elöl, hanem a fűtéssel is elérhető, állítható támladőlésű hátsó üléseken is fejedelmi a helykínálat, és ugyanez igaz a gyári adatok szerint alaphelyzetben 703 literes csomagtérre is.  

Mára minden KGM Torres, így az új hibrid is megkapta az elektromos kivitel (EVX) modernebb, panoráma kijelzős műszerfalát
Fotó: KG Mobility

3. Ezért első fecske a KGM Torres

Érdemei elismerése mellett sokan kifogásolták KG kisebb és közepes modelljeinél, hogy az egyetlen elérhető benzines nem igazán takarékos. Pontosan ezen segít az új öntöltő hibrid rendszer, mellyel az WLTP átlagfogyasztás 5,9 l/100 km-re csökken, míg a rendszerteljesítmény 204 lóerőre nő. Ehhez alaposan átdolgozták az 1,5 literes, turbós négyhengerest (többek közt immár Miller ciklusú), és természetesen a villanymotor, az e-DHT erőátvitel és a műfajában nem is olyan jelképes, 1,83 kWh-s kapacitású akku is új fejlesztés. Azt ígéri a gyártó, hogy a városi utak 71 százalékát tisztán elektromosan, további 24-et pedig soros hibrid módban teszi meg.

Izmosabb a villanymotor (177 LE), mint a turbós benzines (150 LE). Akár 100 km/h-ig képes elektromosan hajtani
Fotó: Kismartoni András

4. Mindenben jobb a benzinesnél?

Rövid menetpróbánkon jó első benyomást tett ránk a hibrid rendszer: finoman váltogat az üzemmódok között, az összesen 300 Nm-es nyomaték (ha nem finomkodunk az eleinte lassan reagáló gázpedállal) tisztességesen meglódítja a jókora testet, és a kormány mögötti fülekkel - a full hibrideknél nem magától értetődő módon - a visszatáplálást is tudjuk szabályozni. Normál tempónál kifejezetten alacsony a zajszint, a sima benzinesekhez képest nagyjából másfél mázsás pluszsúlyt pedig ügyesen feledteti az áthangolt felfüggesztés, így egész magabiztos az útfekvés, a rugózási komforton azonban lehetne mit javítani, különösen nagy felniméretnél.

Külön konzolra, az ülések közé került az irányváltó pöcök. Előtte telefontartónak adta át helyét a külön klímakijelző
Fotó: KG Mobility

5. Megfizethető, de nem diszkontvétel

Négyféle felszereltséggel (Club, Style, Black Edititon és Premium), 5 év/100 ezer kilométer alapgaranciával akciósan 12,99-15,49 millió forintos akciós áron kapható a KGM Torres Hybrid, ami kifejezetten versenyképes az ázsiai és európai riválisok ajánlataival, különösen a méretet és a teljesítményt is figyelembe véve. Büszke az importőr arra, hogy az automataváltós „sima” benzinesekhez képest a KGM-nél a legalacsonyabb a hibrid felár (1,2 millió forint), ám a vegyes hajtásmódok felé egyre nyitottabb kínai autógyártókkal is számolni kell – közéjük tartozik például az MG az új HS Hybrid + modellel, melynek aligha kisebb ismertségű a márkaneve, sőt. 

Nagyvonalú a közel 2,7 méteres tengelytávú SUV helykínálata, napvédő roló is kerülhet a hátsó oldalablakokra 
Fotó: KG Mobility

Különleges leszármazottak


Kétféle modell is osztozik a Torres technikáján, illetve – részben- karosszériáján. Közülük az Actyon nevű SUV-kupé már kapható itthon (sőt, hamarosan megkapja a full hibrid hajtást), a Musso EV azonban újdonság a piacon. Ez a feltűnő formájú elektromos pickup alapesetben 207 lóerős villanymotorral és fronthajtással érkezik, de van erősebb, 4x4-es változata is. 80,6 kWh-s kapacitású akkuja külső eszközöket is el tud látni árammal (V2L), utasterének berendezése pedig a Torres EVX iskoláját követi, ám ez az árára is igaz, ami akciósan 16,49 millió forint. Mivel nem minősül haszonjárműnek, áfát sem lehet visszaigényelni utána, kárpótlásul a munkagépet keresőknek a márka kínálatában marad az alvázas építésű, dízelmotoros Musso Grand is.

Ritka még az elektromos pickup, pláne kompakt méretben. A Musso EV munkagép-jelleg helyet SUV-os komfortot ígér
Fotó: KG Mobility
