Még sosem volt ilyen merész egy Toyota Corolla

Az új Corolla tanulmányautó azt mutatja meg, hogy a tizenharmadik generációra radikálisan átalakul a világ kedvenc kompakt autója. Bár a technikai részletekkel még adós maradt a Toyota, annyit azért elárult, hogy széles hajtáslánc-választékot fog kínálni,

a tisztán elektromostól az öntöltő és plug-in hibrid hajtásig minden lesz az új nemzedékhez,

melynek elődeiből eddig 55 millió fogyott 1966 óta.

Fotó: Toyota

Egy hibridmentes belső égésű motoros változat is fejlesztés alatt áll, és a Toyota nem zárja ki egy szén-dioxid-semleges üzemanyaggal (talán hidrogén) működő belső égésű motoros Corolla lehetőségét sem. Bár a részletek továbbra is korlátozottak, a japán autógyártó már megerősítette egy új, másfél és kétliteres, három, illetve négyhengeres benzines motorcsalád bemutatását is, amelyek kisebbek, könnyebbek és hatékonyabbak lesznek a jelenlegieknél. A Corolla fontosságát tekintve logikus lenne, ha ebben a modellben mutatkoznának be ezek a következő generációs belső égésű hajtásláncok.

Fotó: Toyota

Egy biztos: a Tokióban bemutatott koncepcióautó drámai formatervezési ugrást jelent a jelenleg kapható nemzedékhez képest, amely egyébként szintén merész formájúnak számított 2018-ban, amikor a Genfi Autószalonon debütált.

Ha nem lenne hátsó felirat az új tanulmányon, nem lehetne kitalálni, hogy egy Corolláról van szó.

Eltűnt az ismerős forma, helyét egy elegáns, határozott vonalakkal megrajzolt karosszéria vette át extra nagy első és meglepően kicsi hátsó szélvédővel, kiszélesített sárvédőkkel, fekete tetővel, integrált csomagtartó szpojlerrel, elöl-hátul LED-es csíklámpákkal és hatalmas, 21 colos könnyűfém keréktárcsákkal.

Fotó: Toyota

Feltűnő részlet a lehető legjobban előretolt kabin, és az oldalsó tükrök felé ereszkedő övvonal, amik nem csak jól mutatnak, de a kilátást is javítják. Az ajtók alján látható konkáv felületek és a keret nélküli oldalablakok prémium hangulatot kölcsönöznek a koncepcióautónak, de az utóbbiak kétséges, hogy a szériaváltozaton is megmaradnak.

Nem kevesebb, mint három tank- illetve töltőcsatlakozó-nyílást lehet megszámolni a karosszérián:

kettőt az első sárvédőkön, egyet pedig hátul, a vezető oldalán. Ez feltehetően plug-in hibrid hajtásrendszerre utal, amelynek kompakt belső égésű motorja a kis orr-részben található.