Még sosem volt ilyen merész egy Toyota Corolla

Szériaközeli tanulmányként debütált az elektromosként is választható új generáció a Tokiói Autószalonon.

2025. 10. 30. 12:18
Toyota Corolla Concept
Toyota Corolla Concept Forrás: Toyota
Az új Corolla tanulmányautó azt mutatja meg, hogy a tizenharmadik generációra radikálisan átalakul a világ kedvenc kompakt autója. Bár a technikai részletekkel még adós maradt a Toyota, annyit azért elárult, hogy széles hajtáslánc-választékot fog kínálni, 

a tisztán elektromostól az öntöltő és plug-in hibrid hajtásig minden lesz az új nemzedékhez,

melynek elődeiből eddig 55 millió fogyott 1966 óta.

Toyota Corolla Concept
Fotó: Toyota

Egy hibridmentes belső égésű motoros változat is fejlesztés alatt áll, és a Toyota nem zárja ki egy szén-dioxid-semleges üzemanyaggal (talán hidrogén) működő belső égésű motoros Corolla lehetőségét sem. Bár a részletek továbbra is korlátozottak, a japán autógyártó már megerősítette egy új, másfél és kétliteres, három, illetve négyhengeres benzines motorcsalád bemutatását is, amelyek kisebbek, könnyebbek és hatékonyabbak lesznek a jelenlegieknél. A Corolla fontosságát tekintve logikus lenne, ha ebben a modellben mutatkoznának be ezek a következő generációs belső égésű hajtásláncok.

Toyota Corolla Concept
Fotó: Toyota

Egy biztos: a Tokióban bemutatott koncepcióautó drámai formatervezési ugrást jelent a jelenleg kapható nemzedékhez képest, amely egyébként szintén merész formájúnak számított 2018-ban, amikor a Genfi Autószalonon debütált. 

Ha nem lenne hátsó felirat az új tanulmányon, nem lehetne kitalálni, hogy egy Corolláról van szó.

Eltűnt az ismerős forma, helyét egy elegáns, határozott vonalakkal megrajzolt karosszéria vette át extra nagy első és meglepően kicsi hátsó szélvédővel, kiszélesített sárvédőkkel, fekete tetővel, integrált csomagtartó szpojlerrel, elöl-hátul LED-es csíklámpákkal és hatalmas, 21 colos könnyűfém keréktárcsákkal.

Toyota Corolla Concept
Fotó: Toyota

Feltűnő részlet a lehető legjobban előretolt kabin, és az oldalsó tükrök felé ereszkedő övvonal, amik nem csak jól mutatnak, de a kilátást is javítják. Az ajtók alján látható konkáv felületek és a keret nélküli oldalablakok prémium hangulatot kölcsönöznek a koncepcióautónak, de az utóbbiak kétséges, hogy a szériaváltozaton is megmaradnak. 

Nem kevesebb, mint három tank- illetve töltőcsatlakozó-nyílást lehet megszámolni a karosszérián:

kettőt az első sárvédőkön, egyet pedig hátul, a vezető oldalán. Ez feltehetően plug-in hibrid hajtásrendszerre utal, amelynek kompakt belső égésű motorja a kis orr-részben található.

Toyota Corolla Concept
Fotó: Toyota

Belül folytatódik a minimalista, modern szemlélet, a fizikai gombok szerepét nagyrészt érintésérzékeny felületek vették át, amelyek a digitális műszerfal-kijelzőt veszik körül virágsziromszerűen. Minden fő funkció a kormánykeréken található haptikus érzékelőkön, az utasoldalon található opcionális érintőképernyőn vagy a kormánykeréktől jobbra található érintőpanelen keresztül érhető el. Kristályüvegből készült a Corolla-alakú menetirány-előválasztó kar, amely a vezető melletti lebegő konzol tetején található, a végleges változaton azonban biztosan egyszerűbb anyagból lesz. Kéttónusú a kabin berendezése, a háromszemélyes hátsó sorban bőséges a lábtér, a padló teljesen sík, ami tisztán elektromos hajtásláncra utal.

Toyota Corolla Concept
Fotó: Toyota

Mivel a jelenlegi, E210-es kódnevű Corolla generáció már több mint hétéves, az utód érkezése nincs messze: 

várhatóan jövő év végén vagy 2027 elején érkezhet meg.

 

Toyota Corolla Concept
Toyota Corolla Concept
Toyota Corolla Concept
Toyota Corolla Concept
Toyota Corolla Concept
Toyota Corolla Concept
Toyota Corolla Concept
Toyota Corolla Concept
Toyota Corolla Concept
Toyota Corolla Concept
Toyota Corolla Concept
Toyota Corolla Concept
Toyota Corolla Concept
Toyota Corolla Concept
Toyota Corolla Concept
Toyota Corolla Concept
Toyota Corolla Concept
Toyota Corolla Concept
Toyota Corolla Concept
Toyota Corolla Concept
Toyota Corolla Concept
Toyota Corolla Concept
Toyota Corolla Concept
1/23 Toyota Corolla Concept

 

 

