Otthagyja a ralit a kétszeres világbajnok finn csodagyerek, és a Forma–1-et veszi célba

A 25 éves Rovanperä hivatalosan bejelentette, hogy a 2025-ös szezon végén felhagy a ralival, mert egy másik izgalmas, új kihívást talált magának a motorsportban: a legmagasabb szintű gyorsasági pályaversenyzést célozza meg.

2026-ban a Toyota támogatásával a Japán Super Formula Bajnokságban fog versenyezni,

ahol a világ egyik leggyorsabb együléses versenyautójának volánja mögött tesztelheti magát egy olyan váltás után, amelyhez hasonló még nem nagyon volt a motorsportban (a fordítottjára már volt példa: a 2009-es F1-es világbajnok, Kimi Räikkönen 2010-2011-ig a WRC-ben versenyzett). Két év múlva már a Formula–2-ben indulna, amely a Forma–1 előszobájának tekinthető. A Toyotának ugyan már nincs gyári csapata a Forma–1-ben, de tavaly óta a Haas istálló technikai partnere, így talán egy ülés kinézhetne a finn számára az amerikai csapatnál, leghamarabb 2028-tól.

Már 19 évesen dobogóra állt a Svéd ralin

Fotó: Toyota Gazoo Racing

Az egykori WRC-s Peugeot-pilóta, Harri Rovanperä fiaként Kalle már hároméves korától autóversenyzőnek tanult, és tízéves korában már futamokon indult Finnországban otthon felkészített Toyota Starletjével. Tehetsége nyilvánvaló volt a kezdetektől, nem véletlen, hogy példátlan sikereket ért el a WRC-ben, amióta 2020-ban, 19 évesen a Toyotától lehetőséget kapott a sportág legfelső szintjén történő bizonyításra. A világbajnokság valaha volt legfiatalabb dobogós helyezettje lett, amikor mindössze második versenyén, a 2020-as Svéd ralin harmadikként ért célba. A következő évben,

2020-ban az Észt ralin aratott diadala tette őt a legfiatalabb versenyzővé, aki valaha WRC-versenyt nyert.

Amikor a 2022-es szezonra bevezették a hibrid Rally1-es autókat, Rovanperä és navigátora, Jonne Halttunen szinte verhetetlennek bizonyultak az új GR Yarisszal. A páros az első hét raliból ötöt megnyert, és a hatodik győzelem az Új-Zéland-ralin elég volt ahhoz, hogy a finnt mindössze 22 éves és egynapos korában minden idők legfiatalabb rali-világbajnokává koronázzák. Aztán a páros 2023-ban megvédte a bajnoki címet, a 13 versenyből egy kivételével mindig a legjobb négy között végeztek, és háromszor győztek. 2024-ben csak hét versenyen indultak, de ezek közül négyen győztek.