Otthagyja a ralit a kétszeres világbajnok finn csodagyerek, és a Forma–1-et veszi célba

Kalle Rovanperä az idei szezon végén befejezi a WRC-s karrierjét, hogy 2026-tól az együléses versenyzés világában folytassa.

2025. 10. 10. 12:58
Kalle Rovanperä Forrás: Toyota Gazoo Racing
A 25 éves Rovanperä hivatalosan bejelentette, hogy a 2025-ös szezon végén felhagy a ralival, mert egy másik izgalmas, új kihívást talált magának a motorsportban: a legmagasabb szintű gyorsasági pályaversenyzést célozza meg. 

2026-ban a Toyota támogatásával a Japán Super Formula Bajnokságban fog versenyezni,

ahol a világ egyik leggyorsabb együléses versenyautójának volánja mögött tesztelheti magát egy olyan váltás után, amelyhez hasonló még nem nagyon volt a motorsportban (a fordítottjára már volt példa: a 2009-es F1-es világbajnok, Kimi Räikkönen 2010-2011-ig a WRC-ben versenyzett). Két év múlva már a Formula–2-ben indulna, amely a Forma–1 előszobájának tekinthető. A Toyotának ugyan már nincs gyári csapata a Forma–1-ben, de tavaly óta a Haas istálló technikai partnere, így talán egy ülés kinézhetne a finn számára az amerikai csapatnál, leghamarabb 2028-tól.

Már 19 évesen dobogóra állt a Svéd ralin
Fotó: Toyota Gazoo Racing

Az egykori WRC-s Peugeot-pilóta, Harri Rovanperä fiaként Kalle már hároméves korától autóversenyzőnek tanult, és tízéves korában már futamokon indult Finnországban otthon felkészített Toyota Starletjével. Tehetsége nyilvánvaló volt a kezdetektől, nem véletlen, hogy példátlan sikereket ért el a WRC-ben, amióta 2020-ban, 19 évesen a Toyotától lehetőséget kapott a sportág legfelső szintjén történő bizonyításra. A világbajnokság valaha volt legfiatalabb dobogós helyezettje lett, amikor mindössze második versenyén, a 2020-as Svéd ralin harmadikként ért célba. A következő évben, 

2020-ban az Észt ralin aratott diadala tette őt a legfiatalabb versenyzővé, aki valaha WRC-versenyt nyert.

Amikor a 2022-es szezonra bevezették a hibrid Rally1-es autókat, Rovanperä és navigátora, Jonne Halttunen szinte verhetetlennek bizonyultak az új GR Yarisszal. A páros az első hét raliból ötöt megnyert, és a hatodik győzelem az Új-Zéland-ralin elég volt ahhoz, hogy a finnt mindössze 22 éves és egynapos korában minden idők legfiatalabb rali-világbajnokává koronázzák. Aztán a páros 2023-ban megvédte a bajnoki címet, a 13 versenyből egy kivételével mindig a legjobb négy között végeztek, és háromszor győztek. 2024-ben csak hét versenyen indultak, de ezek közül négyen győztek. 

Kalle Rovanperä
Fotó: Toyota Gazoo Racing

Három futammal a 2025-ös szezon vége előtt Rovanperäék ismét versenyben vannak a harmadik egyéni címért, a hátrányuk 21 pont Sébastien Ogier-ék mögött. Idén a Kanári-szigetek kanyargós aszfaltos pályáin aratott fölényes győzelem és a régóta várt első hazai siker a murvás Finn ralin – a WRC történetének legnagyobb átlagsebességű versenyén – volt eddig a szezon csúcspontja a finn számára. Idén a vadonatúj Hankook murvagumikra nehezen és későn érzett rá, ezért nyert csak egy versenyt laza talajon, de az legalább pont a számára legfontosabb volt.

Bár az együléses autókkal való versenyzés új kihívás lesz a finn számára, 

Rovanperä már 2024-ben debütált a gyorsasági versenyzésben,

amikor a Porsche Carrera Cup Benelux és Olaszország sorozat néhány versenyén elindult, és három futamot meg is nyert. Tavaly próbálta ki először az együléseseket is, amikor Formula–4-es és Formula Renault 3.5-ös gépeket vezetett a Red Bull Ringen, Ausztriában, mielőtt egy régebbi generációs Red Bull Forma–1-es autót is tesztelhetett. De driftversenyeken is rendszeresen megfordult, a hazai szurkolók is találkozhattak vele a Drift Masters magyarországi versenyén 2024 augusztusában, vagy korábban a 2019-es Szilveszter-ralin, amelyet meg is nyert 19 évesen.

Kalle Rovanperä
Fotó: Toyota Gazoo Racing

„Ez a döntés nem volt könnyű, de már egy ideje gondolkodom rajta. Miután már ennyit elértem a raliban ebben a korban, elkezdtem tűnődni azon, hogy milyen más lehetőségeim lennének, és milyen más kihívásoknak szeretnék megfelelni. Nehéz döntés volt, de úgy érzem, ez a helyes út a következő álmaim és kihívásaim megvalósításához. Különleges, hogy a Toyota Gazoo Racing már a kezdetektől fogva támogat ebben az új kihívásban, és hogy a Super Formulában versenyezhetek velük. Tudom, hogy a raliból egyenesen a mély vízbe ugrok, de nagyon várom, és a TGR-rel együtt jó tervünk van arra, hogy a lehető legjobban felkészüljünk, és megpróbáljuk a legtöbbet kihozni ebből a lehetőségből. Amióta kisgyerekként elkezdtem vezetni, az volt az álmom, hogy WRC-pilóta legyek, hogy megnyerjek egy ralit, és világbajnok legyek. Hihetetlen érzés volt mindezt ilyen fiatalon elérni, és nagy köszönet illeti a Toyota Gazoo Racing World Rally Teamet: igazán nagyszerű dolgokat vittünk véghez együtt, öröm volt, hogy egy ilyen fantasztikus csapattal dolgozhatok. Jonnénak sem tudom eléggé megköszönni a segítségét az első napoktól kezdve, amióta együtt dolgoztunk. Nagyon köszönöm minden szurkolónak, akik minden hullámvölgyben támogattak minket. Még három rali van hátra az idei bajnokságból, mindent beleadunk, és a végéig küzdünk” – nyilatkozta Rovanperä a meglepő döntésével kapcsolatban.

A Toyota a 2026-os rali-vb-s pilótafelállásáról a későbbiekben tesz majd bejelentést, de jó esély van rá, hogy az idei WRC2-es világbajnok és az idei Észt rali abszolút győztese, Oliver Solberg ülhet majd be 2026-ban Rovanperä autójába – persze nem a finnhez köthető 69-es rajtszámmal.

 

 

