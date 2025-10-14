Rendkívüli

Washingtonba rendelték Zelenszkijt, Trump intézkedik

Szalagkorlátnak csapódott a BMW, aztán ment tovább, mintha mi sem történt volna + videó

Pillanatnyi figyelmetlenség állhat a baleset mögött.

2025. 10. 14. 10:27
Forrás: BpiAutósok
Két felvételt osztott meg legutóbb a Bpiautósok. A videón látható első esetnél az M7-esen, Budapest felé, a Kőröshegyi völgyhíd előtt járunk, október 10-én, 14:28-kor. „Viszonylag nagy sebességgel megelőzött egy BMW, majd lassan a szalagkorlát felé sodródott, és nekiütközött. Szerencsére nem pördült meg. Ezután továbbhajtott” – írta meg olvasó.

A videó második részében két nappal korábban Kőbányán, a Vaspálya úton haladt a videót beküldő rolleres olvasó, amikor egy másik BMW előtte akart jobbra lekanyarodni. Mivel nem volt ideje megállni, nekicsapódott az autó hátsó ajtajának. „Egyenesen haladtam rollerrel a buszsávban, rendesen kivilágítva és láthatósági ruhában. A BMW sofőrjének mindez nem volt elég és bekanyarodott elém féktávolságon belül. Vicces volt, hogy betétlap helyett névjegykártyával kínált. Nagy nehezen elismerte a felelősségét, volt rendőri intézkedés. Az anyagi kár jelentős. Szerencsére némi húzódást,  rándulást leszámítva nem esett bajom” – írta meg a beküldő.

 

