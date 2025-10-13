Rendkívüli

Magyar Péter szolgálatában Soros kutatócége, amely most is manipulált mérésekkel szállt be a kampányba

Ismét rommá törték az útkezelő ütközéselnyelőit a figyelmetlen sofőrök + videó

Két hét alatt hatszor hajtottak az MKIF autóiba. Tizennégy nap alatt hat életet mentettek meg a TMA-k, vagy ahogyan a legtöbben ismerik: ütközéselnyelők.

2025. 10. 13. 13:05
Forrás: Facebook/MKIF Zrt.
Az MKIF Facebook-közleménye szerint a cég hiába végzi a legforgalmasabb szakaszokon ott és akkor ezeket a feladatokat (korlátok cseréje, szemétszedés, növényzetgondozás), amikor a forgalom alacsonyabb – gyakran éjszaka –, sokan észre sem veszik a tíz tonnánál nehezebb, hatalmas, háromtengelyes, sárga figyelmeztető jelzést használó járműveiket. 

Sokat mond a magyar sofőrök figyelmi szintjéről az a tény is, hogy 

a balesetek nagy részénél a burkolaton nincs, vagy csak nagyon rövid a féknyom.

Az MKIF szerint volt korábban olyan eset, amikor 23 métert lökte előre a 13 tonnás, behúzott kézifékkel álló teherautót egy abba ütköző személyautó.

A közelmúlt hat balesetéből most kettőt vágtak össze egy videóba. Az első eset az M3-as autópályán történt, itt egy kamion hajt neki az energiaelnyelőnek, aztán a teherautó oldalának, majd keresztbe fordul az autópályán. A második videón pedig egy Toyota Camry ütközik neki az M4-es autóúton a munkavégzést biztosító teherautónak és TMA utánfutójának. Ebben a balesetben sajnos egy MKIF-dolgozó megsérült.

Ezek a balesetek az MKIF szerint könnyen elkerülhetők lennének, ha vezetés közben az útra, a környezetre és egymásra figyelnének a sofőrök. A mozgó munkavégzést minden esetben, már több száz méterrel (van, hogy kilométerekkel) korábban előre jelzik, több lépcsőben csökkentik a megengedett legnagyobb sebességet és alkalmaznak energiaelnyelőket. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

