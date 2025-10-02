autós hírrendőrségtuning

Tuningolt autókra vadászott a rendőrség a Váci úton

Nem volt véletlen a helyszínválasztás, ugyanis gyakran rendeznek itt illegális gyorsulási versenyeket.

2025. 10. 02. 15:45
Tipikus boyracer autó: ültetett, nagy felnis Honda Civic VTi a 90-es évekből Forrás: Police.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A XIII. kerületi rendőrkapitányság a Váci úton tartott ellenőrzést szeptember 27-én, szombat éjszaka. Az akció elsődleges célja a másokra veszélyt jelentő, a száguldozó, és a lakókat a motor bőgetésével zavaró közlekedők kiszűrése volt.

tuning
A sportlégszűrő nem gyári
Fotó: Police.hu

A rendőrök 397 gépjárművet ellenőriztek. Engedély nélküli átalakítás miatt hét tulajdonost jelentettek fel, autójukat soron kívül műszaki vizsgára rendelték be, és elvették a forgalmi engedélyüket. 

tuning
A hátsó szárny is utólag került rá
Fotó: Police.hu

Elfogtak egy körözött személyt, valamint három ittas járművezetőt szűrtek ki a forgalomból, akik közigazgatási bírságot kaptak. Helyszíni bírságot 15 sofőrrel szemben szabtak ki elsőbbségadási és kanyarodási szabályok megsértése, érvénytelen hatósági engedéllyel közlekedés és más szabálysértések miatt.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEurópai Parlament

Az Európai Bíróság is tehet nekünk egy szívességet!

Bayer Zsolt avatarja

Egyszerűen elképesztő, amit ezek megengednek maguknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu