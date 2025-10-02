Tuningolt autókra vadászott a rendőrség a Váci úton

A XIII. kerületi rendőrkapitányság a Váci úton tartott ellenőrzést szeptember 27-én, szombat éjszaka. Az akció elsődleges célja a másokra veszélyt jelentő, a száguldozó, és a lakókat a motor bőgetésével zavaró közlekedők kiszűrése volt.

A sportlégszűrő nem gyári

Fotó: Police.hu

A rendőrök 397 gépjárművet ellenőriztek. Engedély nélküli átalakítás miatt hét tulajdonost jelentettek fel, autójukat soron kívül műszaki vizsgára rendelték be, és elvették a forgalmi engedélyüket.

A hátsó szárny is utólag került rá

Fotó: Police.hu

Elfogtak egy körözött személyt, valamint három ittas járművezetőt szűrtek ki a forgalomból, akik közigazgatási bírságot kaptak. Helyszíni bírságot 15 sofőrrel szemben szabtak ki elsőbbségadási és kanyarodási szabályok megsértése, érvénytelen hatósági engedéllyel közlekedés és más szabálysértések miatt.