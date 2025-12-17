autós videóBpiAutósokautós hír

Átfutott a gyerek az úton, kevésen múlt a tragédia Solymáron + videó

A felelőtlen szülők nem a közeli zebrát választották az átkeléshez a sötétben.

2025. 12. 17. 11:56
Fotó: Bp-i Autósok Közössége
Egy videóban három, egymástól független, mégis tanulságos közlekedési helyzetet mutatott meg a Bpiautósok portál. Az első jelenet az M1–M7 kivezető szakaszán, a budaörsi lehajtónál készült. A felvételen egy teherautós műszaki sávból történő szabálytalan besorolása látható. A beküldő szerint a teherautó sofőrje azért húzta rá a járművet a buszra, mert az nem engedte őt besorolni: „a teherautós, aki direkt ráhúzza a távolsági buszra, mert az nem engedi be” – fűzte az esethez a beküldő. A mozdulat szándékosnak tűnik, a helyzet pedig különösen veszélyes, hiszen egy nagy tömegű járműről van szó, ahol egy pillanatnyi „nevelési szándék” is súlyos következményekkel járhatott volna.

A második eset 2025. november 30-án történt a Kerepesi úton, az Árkád üzletház sarkánál. A beküldő a kanyarodó sávban várakozott, hogy behajthasson a parkolóházba. Miután az egyenesen haladó sáv lámpája pirosra váltott, egy Opel Astra csikorgó fékekkel állt meg, bőven a gyalogátkelőn túl. Ami még rosszabb, hogy a sofőr ezután tolatni kezdett – mindezt úgy, hogy az érkező gyalogosokat nem vette figyelembe, kis híján elütötte őket. Az egyik gyalogossal emiatt a sofőr szóváltásba is keveredett.

A harmadik felvétel 2025. december 2-án, Solymár belterületén készült. Egy gyerek fut át körülnézés nélkül  az úton a sötétben, miután a másik oldalon elengedte egy autós. A kamerás autó sofőrje ezért már kész tényekkel szembesült, amikor kifutott elé a gyerek, szerencsére lassan ment, így időben meg tudott állni.  Külön bosszantó, hogy a közelben lett volna egy felfestett gyalogátkelő, ahol biztonságos körülmények között lehetett volna átmenni a túloldalra.

