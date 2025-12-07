Kaotikus sivatagi show a 200 forintos benzin országában - TOP5

1. Miért volt különleges ez a verseny?

Szaúd-Arábia, mint helyszín idén debütált a WRC-ben, miután az abszolút monarchia 10 éves szerződést írt alá az FIA-val, ráadásul azt is elérték, hogy 2029-ig mindig itt legyen a vb utolsó futama. A 4,7 milliós lakosságú Dzsiddában és környékén megrendezett rali a mély homokos és a köves, sziklás gyorsasági szakaszaival teljesen új kihívást jelentett a mezőnynek, és a lebonyolítás is módosult a szokásoshoz képest, ugyanis a helyi adottságokhoz igazodva szombat délután volt vége a versenynek vasárnap helyett, amely itt munkanapnak számít.

A szervizpark bejárata a tengerparti sugárút melletti parkolóban

Fotó: Gulyás Péter

Bár sokan tartottak tőle, egy vadonatúj versenyhez képest a rali sok elvárásnak megfelelt: a szintén itt rendezett Dakarhoz hasonlóan lenyűgöző vizuális élményt nyújtott a közvetítésekben és a helyszínen is, és a csapatokat a végsőkig próbára tette, miközben az észt szervezőknek köszönhetően zökkenőmentes volt a lebonyolítás, késések, pályatörlések nem fordultak elő. Nem csak az újdonsága miatt övezte fokozott érdeklődés a Szaúd-Arábia-ralit, hanem azért is, mert itt dőlt el a 2025-ös egyéni vb-címek sorsa a Toyota három versenyzőpárosa (Elfyn Evans/Scott Martin, Sébastien Ogier/Vincent Landais, Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen) között.

Evans és Ogier öleli meg egymást

Fotó: McKlein / Toyota Gazoo Racing

Igazából már csak Evanséknek és Ogier-éknek volt reális esélye, mert őket mindössze három pont választotta el egymástól (Evans a második verseny óta vezette a tabellát), míg a finnek lemaradása már 24 pont volt. Bizonytalan ideig két világbajnok pilótának is ez volt az utolsó fellépése a rali-világbajnokságon: Ott Tänak minimum egyéves pihenőre vonul 2026-ben, amiben a Hyundai idei gyenge teljesítményének is szerepe lehet, a 25 éves Rovanperä pedig a gyorsasági versenyzésben folytatja együléses autóval (a japán Super Formula bajnokságban fog versenyezni, Toyota-támogatással), mert az a célja, hogy pár éven belül bejusson a Forma–1-be.

2. Mi történt a hétvégén?

Ezt a gyorsaságit a Holdról nevezték el, nem véletlenül

Fotó: Hyundai Motorsport

Az első Szaúd-Arábia-ralin a pályák burkolata, jellege nagyobb úttisztító hatást eredményezett, mint arra előzetesen számítani lehetett, ezért a bajnokságot vezető, pénteken elsőként rajtoló Toyoták végig hátrányban voltak, és a kiesésekig csak a hetedik-kilencedik helyen álltak az összetettben. Többé-kevésbé szerencsejátékká tette a versenyt az állandó defektveszély: a Rally1-mezőny mind a 12 autója kapott legalább egy defektet kapott, de például Ott Tänak péntek délután négyet is, ami miatt fel is kellett adnia a küzdelmet, pedig ő nyerte a legtöbb gyorsaságit. Elsőként rajtolva Evanst érintette a leghátrányosabban a takarító-hatás, de a walesi eleinte kevés kockázatot is vállalt, ezért hamar jelentős időhátrányba került bajnoki riválisaihoz képest.