Kaotikus sivatagi show a 200 forintos benzin országában - TOP5

Az első alkalommal megrendezett Szaúd-Arábia-ralin a defektek nagy száma miatt a szerencsének és a rajtpozíciónak is komoly szerepe volt. Helyszíni beszámoló a WRC mindent eldöntő, szezonzáró versenyéről, ahol Sébastien Ogier 41 évesen beérte Sébastien Loeböt a vb-címek számában.

2025. 12. 07. 21:47
Forrás: Toyota Gazoo Racing
1. Miért volt különleges ez a verseny?

Szaúd-Arábia, mint helyszín idén debütált a WRC-ben, miután az abszolút monarchia 10 éves szerződést írt alá az FIA-val, ráadásul azt is elérték, hogy 2029-ig mindig itt legyen a vb utolsó futama. A 4,7 milliós lakosságú Dzsiddában és környékén megrendezett rali a mély homokos és a köves, sziklás gyorsasági szakaszaival teljesen új kihívást jelentett a mezőnynek, és a lebonyolítás is módosult a szokásoshoz képest, ugyanis a helyi adottságokhoz igazodva szombat délután volt vége a versenynek vasárnap helyett, amely itt munkanapnak számít. 

Szaúd-Arábia WRC
A szervizpark bejárata a tengerparti sugárút melletti parkolóban
Fotó: Gulyás Péter

Bár sokan tartottak tőle, egy vadonatúj versenyhez képest a rali sok elvárásnak megfelelt: a szintén itt rendezett Dakarhoz hasonlóan lenyűgöző vizuális élményt nyújtott a közvetítésekben és a helyszínen is, és a csapatokat a végsőkig próbára tette, miközben az észt szervezőknek köszönhetően zökkenőmentes volt a lebonyolítás, késések, pályatörlések nem fordultak elő. Nem csak az újdonsága miatt övezte fokozott érdeklődés a Szaúd-Arábia-ralit, hanem azért is, mert itt dőlt el a 2025-ös egyéni vb-címek sorsa a Toyota három versenyzőpárosa (Elfyn Evans/Scott Martin, Sébastien Ogier/Vincent Landais, Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen) között. 

WRC
Evans és Ogier öleli meg egymást
Fotó: McKlein / Toyota Gazoo Racing

Igazából már csak Evanséknek és Ogier-éknek volt reális esélye, mert őket mindössze három pont választotta el egymástól (Evans a második verseny óta vezette a tabellát), míg a finnek lemaradása már 24 pont volt. Bizonytalan ideig két világbajnok pilótának is ez volt az utolsó fellépése a rali-világbajnokságon: Ott Tänak minimum egyéves pihenőre vonul 2026-ben, amiben a Hyundai idei gyenge teljesítményének is szerepe lehet, a 25 éves Rovanperä pedig a gyorsasági versenyzésben folytatja együléses autóval (a japán Super Formula bajnokságban fog versenyezni, Toyota-támogatással), mert az a célja, hogy pár éven belül bejusson a Forma–1-be.

2. Mi történt a hétvégén?

Ezt a gyorsaságit a Holdról nevezték el, nem véletlenül
Fotó: Hyundai Motorsport

Az első Szaúd-Arábia-ralin a pályák burkolata, jellege nagyobb úttisztító hatást eredményezett, mint arra előzetesen számítani lehetett, ezért a bajnokságot vezető, pénteken elsőként rajtoló Toyoták végig hátrányban voltak, és a kiesésekig csak a hetedik-kilencedik helyen álltak az összetettben. Többé-kevésbé szerencsejátékká tette a versenyt az állandó defektveszély: a Rally1-mezőny mind a 12 autója kapott legalább egy defektet kapott, de például Ott Tänak péntek délután négyet is, ami miatt fel is kellett adnia a küzdelmet, pedig ő nyerte a legtöbb gyorsaságit. Elsőként rajtolva Evanst érintette a leghátrányosabban a takarító-hatás, de a walesi eleinte kevés kockázatot is vállalt, ezért hamar jelentős időhátrányba került bajnoki riválisaihoz képest. 

Szaúd-Arábia WRC
Sesks két napig dominálta a versenyt, végül nem ért célba a Forddal
Fotó: Gulyás Péter

Az élen közben az első győzelmükre hajtó fiatalok, Adrien Fourmaux (Hyundai) Martins Sesks (Ford) és Sami Pajari (Toyota) váltották egymást. Fourmaux-t végül csak egy buta hiba (az előírtnál 10 másodperccel korábban érkezett meg egy időellenőrző állomásra) miatt kapott 60 másodperces időbüntetés akadályozta meg abban, hogy szombaton ne másodikként, hanem futamgyőztesként ünnepelhessen. A verseny legnagyobb meglepetését szolgáltató Sesks pedig sorozatos defektek és a privát Ford motorhibája miatt esett ki az utolsó napon. Végül a verseny győztese a tavalyi világbajnok, Thierry Neuville (Hyundai) lett, aki csak az utolsó napon állt az élre, és idei egyetlen diadalát aratta. 

Szaúd-Arábia WRC
Ogier volt a boldog harmadik, aki a szerencsével sem állt hadilábon
Fotó: Gulyás Péter

Szombatra a vb-címért küzdőt toyotások is egyre feljebb kerültek az összetettben, Ogier úgy hódította el a vb-címet, hogy a versenyen harmadik lett, a szupervasárnapi értékelést pedig megnyerte. Evans mindent megtett a záró napon, ami tőle telt (a Power Stage-et például fölényesen nyerte), de be kellett érnie az összetett hatodik, a vb-n pedig a második hellyel, amelyet már ötödik alkalommal szerzett meg, a legtöbbször pont a mumusnak számító francia csapattárs mögött.

3. Ogier beállította a megdönthetetlennek hitt rekordot

WRC
Ogier kilencdszer, navigátora, Landais először lett világbajnok Szaúd-Arábiában
Fotó: Colin McMaster / Toyota Gazoo Racing

A 41 éves toyotás dobogós helyezésében és kilencedik vb-címében döntő szerepet játszott, hogy a takarító-effektus őt kevésbé érintette hátrányosan, mint az egy hellyel előrébb rajtoló Evanst, és vele ellentétben egyszer sem kellett megállnia gyorsaságin kereket cserélni, bár lassú defektet ő is kapott. Szintén fontos összetevője volt a sikerének, hogy a rali leghosszabb gyorsaságiját, a 33 kilométeres Asfant a kedvezőtlen rajtpozíciója ellenére is megnyerte szombaton egy igen bátor vezetéssel. 

WRC
A szuperspeciál volt az egyetlen aszfaltos pálya, itt nem is kapott senki defektet
Fotó: McKlein / Toyota Gazoo Racing

A vb-cím így is csak az utolsó gyorsaságin, a bónusz pontokért is zajló Power Stage-en dőlt el: mivel a többiek már csak a célba érésre törekedtek, Ogier 7,2 másodperc hátránnyal is a második lett ezen, és végül az itt szerzett négy bónusz pont miatt lett világbajnok. Ha szombaton a három gyorsaságin csak 5,2 másodperccel lett volna lassabb, akkor Evans lenne a bajnok. Ogier újabb vb-címe azért is szenzációs, mert a 14 idei versenyből csak 11-en indult, azokon viszont tízszer állhatott dobogóra, ráadásul hatszor a legfelső fokára. A rutinos francia a legújabb, kilencedik vb-címével beállította honfitársa, Sébastien Loeb rekordját, de vele ellentétben nem egy-egy, hanem két navigátorral és három gyártóval is fel tudott érni a csúcsra. 

2025 FIA World Rally Championship / Round 14 / Rally Saudi Arabia 2025 / 25th-29th November 2025 // Worldwide Copyright: TGR WRT / McKlein
Még senki sem nyert úgy rali vb-t, hogy három futamon el sem indult
Fotó: McKlein / Toyota Gazoo Racing

Idei bajnoki címét négy évvel azután szerezte, hogy visszavonult a teljes munkaidős versenyzéstől a nyolcadik elsőség után. Ez Ogier a harmadik vb-címe a Toyotával, és az első Vincent Landais navigátorral, aki szintén világbajnok lett Szaúd-Arábiában, életében először. A visszatérése óra eltelt hét év alatt már hatodik alkalommal lett a gyártók világbajnoka a Toyota, és öt év alatt negyedszer fordult elő, hogy mindhárom bajnokságot megnyerte.

4. Ennyiből lehet kihozni az utazást

Szaúd-Arábia WRC
A legtipikusabb szaúdi autó a benzinmotoros, fehér, horpadással teli Toyota Hilux
Fotó: Gulyás Péter

A WRC szezonzáró versenyét a Toyota hazai importőre jóvoltából a helyszínen izgulhattuk végig, de a népes újságíró csapaton kívül is sok magyar tette tiszteletét a versenyen. Ami persze nem csoda, mert egyfelől komoly izgalmakra volt kilátás, másfelől a többi helyszínhez mérten viszonylag alacsony költségvetéssel ki lehetett hozni az utazást a fapados, közvetlen Budapest-Dzsidda járattal, az olcsó autóbérléssel (kb. 15 ezer forint/nap), a még olcsóbb benzinnel (kb. 200 Ft/liter) és a kedvező szállásárakkal (négycsillagos hotelben kétágyas 25-30 ezer Ft/szoba/éj). 

Szaúd-Arábia WRC
Az amerikai számozás miatt a 91-es benzin a mi 95-ösünknek felel meg minőségben. Nincs 200 forint litere, a tankolást személyzet végzi
Fotó: Gulyás Péter

Sajtóakkreditációval nem kellett vízumra sem költeni, ami 36 ezer forint lett volna, és a szervizpark melletti parkolóban megrendezett aszfaltos szuperspeciált is parádés helyről nézhettük végig. De az akkreditáció nem jelentett előnyt a normál gyorsaságikon, amelyeket ingyen látogathatott bárki, a kevés helyi néző miatt mindig könnyen találtunk parkolóhelyet és közelről nézhető kanyarokat, fotópontokat. 

Szaúd-Arábia WRC
Ilyen jópofa Toyota FJ Cruiserekkel biztosították a gyorsaságikat a rendőrök
Fotó: Gulyás Péter

Ami problémát jelentett néha, az a navigáció volt, a szervezők ugyanis a nézői pontoknak csak a koordinátáit osztották meg, hogy pontosan milyen félig lezárt, földes-köves utakon juthatunk oda, arra már magunknak kellett rájönnünk. Sokszor csak simán le kellett hajtani az autópályáról valamilyen földútra; ha közben láttunk a közelben WRC-matricás szervezői pickupot elviharzani a semmibe, akkor utána eredtünk, mert tudtuk, hogy jó helyen járunk.

5. Csak gyakorlott sofőröknek

Szaúd-Arábia WRC
Dzsiddában hatalmas a forgalom a hétköznapokon, és éjjel sem csitul a hűvösebb időben
Fotó: Gulyás Péter

Szaúd-Arábia területe 23-szor, lakossága azonban csak 3,5-ször nagyobb Magyarországénál, mivel az országot nagyrészt lakatlan sivatagok alkotják. A világ második legnagyobb olajkitermelője és a legnagyobb olajexportőre, az egy főre eső bruttó hazai termék a másfélszerese a magyarnak, az árak valamivel alacsonyabbak. Itt található az iszlám vallás központja, a mekkai szent mecset, amerre minden hívő az imáját végzi és ahová évente hívők milliói zarándokolnak el (a zarándokokat már a repülőn ki lehet szúrni a fehér vászonlepel ruhájukról). Az országot „a két szent mecset földjének” is nevezik, a mekkai és medinai mecsetek után, amely az iszlám világ két legszentebb helye. 

Szaúd-Arábia WRC
Tevékre mindenhol kell számítani
Fotó: Gulyás Péter

Mi Szaúd-Arábia második legnépesebb városába, a kereskedelmi központnak számító Dzsiddába repültünk, amely az ország nyugati részén, a Vörös-tenger partjánál helyezkedik el. A városban a tömegközlekedés gyakorlatilag ismeretlen fogalom, a helyváltoztatást szinte kizárólag személyautókkal oldják meg, melyeket 2018 óta nők is vezethetnek. Bár a nagy számban jelen levő nyugati autókölcsönzők elfogadják az európai jogosítványt, arra a kezdeti sokkra nem készítenek fel, amit a dzsiddai közlekedés jelent. 

Szaúd-Arábia WRC
A világörökség részének számító, a sziklába faragott sírokról híres Hegra 800 km-re van északra Dzsiddától
Fotó: Gulyás Péter

Percenként zajlanak olyan jelenetek a három-négysávos, végtelenbe tartó városi autópályákon a szemünk előtt, amelyek bármikor bekerülhetnének egy Bpiautósok-válogatásba, a követési távolságot ugyanis nem tartják, az irányjelzőt szinte sosem teszik ki, a leállósávot pedig ugyanolyan természetességgel használják, mint a rendes forgalmi sávokat, és akkor sem próbálnak szabályosságot tettetni, ha rendőrrel találkoznak. 

Szaúd-Arábia WRC
Többnyire jó minőségű az úthálózat, vidéken a forgalom is csekély, autópálya-matrica nem kell
Fotó: Gulyás Péter

Ha egy kis rést hagyunk magunk előtt, biztosak lehetünk benne, hogy csúcsforgalomban azonnal bevetődik oda valaki, a villogtatás és a dudálás az általános közlekedési kultúra része, nem a megfélemlítésből alkalmazzák, csak azért, hogy jelezzék: „vigyázz, jövök!”. Bár rengeteg a villanós traffipax és a legváratlanabb helyeken is vannak láthatatlan fekvőrendőrök, ahol lehet, túllépik a megengedett sebességet, a gyorshajtás-tolerancia mértéke a sebességhatárok emelkedésével nem nő, hanem csökken (150-300 riál a minimális bírság, ami 87-tel kell megszorozni, ha forintra váltanánk át). 

Szaúd-Arábia WRC
Egyre jobban nyit az ország a turisták felé, amit ez az átalakított Land Rover is jelez
Fotó: Gulyás Péter

A kb. 820-850 ezres újautó-piacot a Toyota uralja, minden negyedik eladott autó ennek a márkának a terméke, de feltűnően sok Hyundai és amerikai, kínai autó is járja az utakat. Érzésre kb. minden második kocsit fehérben vesznek, ami nem csoda, mert még november végén is 30-35 fok közötti hőmérsékleteket lehetett mérni nappal. 

WRC
Szaúd-Arábia WRC
Szaúd-Arábia WRC
Szaúd-Arábia WRC
Szaúd-Arábia WRC
Szaúd-Arábia WRC
Szaúd-Arábia WRC
Szaúd-Arábia WRC
Szaúd-Arábia WRC
WRC
WRC
Szaúd-Arábia WRC
WRC
WRC
WRC
WRC
WRC
WRC
WRC
Szaúd-Arábia WRC
Szaúd-Arábia WRC
Szaúd-Arábia WRC
Szaúd-Arábia WRC
Szaúd-Arábia WRC
Szaúd-Arábia WRC
Szaúd-Arábia WRC
Szaúd-Arábia WRC
Szaúd-Arábia WRC
Szaúd-Arábia WRC
Szaúd-Arábia WRC
Szaúd-Arábia WRC
Szaúd-Arábia WRC
1/34 Szaúd-Arábia-rali 2025

 

