Brutális megjelenésű, 1100 lóerős terepkupét épített a Hyundai luxusmárkája

Szaúd-Arábia Üres Negyednek nevezett sivatagában leplezték le a koreai szuper-SUV-ot, amely nem villanymotorokkal, hanem egy feltöltött V8-assal van szerelve. Nem volt véletlen a helyválasztás, az X Skorpio Conceptet ugyanis kifejezetten

a Dakar-ralihoz hasonló események és terepviszonyok megpróbáltatásaira tervezték,

mégpedig a gazdag olajsejkek ízlése szerint.

Fotó: Genesis

Egyedi csőváz köré épül az autó, és a szerkezete egy teljes, motorsport-specifikációjú bukókerettel van megerősítve. A dizájn a Genesis jellegzetes, Two Lines formatervezési nyelvét viszi tovább, a karosszériaelemek üvegszál, szénszál és kevlár keverékéből készülnek a súlycsökkentés és a tartósság érdekében.

Fotó: Genesis

A látványos koncepcióautó nem csupán egy statikus bemutatódarab. A Genesis állandó összkerékhajtással és egy ismeretlen lökettérfogatú V8-as motorral szerelte fel, amely

állítólag 1100 lóerőt és 1152 Nm nyomatékot képes leadni,

valószínűleg egy hibrid rendszer és néhány turbófeltöltő segítségével.

Fotó: Genesis

A 18 colos felnikre hatalmas, 40 col külső átmérőjű terepgumikat húztak, a lassításról méretes Brembo fékek gondoskodnak. Nem árulta el a sajtóközlemény, hogy mekkora a koncepcióautó hasmagassága, de a képek alapján elég nagy ahhoz, hogy könnyedén megbirkózzon a sivatagban előforduló terepakadályokkal és homokdűnékkel is.

Fotó: Genesis

Még egyedi, spártainak cseppet sem mondható belső teret is készítettek az X Skorpiónak sportkormánnyal (rajta apró kijelzővel a menetadatok számára), könnyű kagylóülésekkel, szénszálas ajtókkal, kapaszkodókkal, steppelt bőrrel és rengeteg Alcantarával. Érdekesség, hogy

a navigációs és infotainment rendszer képernyőjét az utas elé helyezték,

így a sofőrnek elég csak a vezetésre koncentrálnia. A széles kardánalagútban 24 gomb található, amelyek a jármű különböző rendszereit vezérlik.

Fotó: Genesis

Nem tudni, hogy az X Skorpio Concept valaha gyártásba kerül-e, egyelőre csak azt jelzi, hogy a Hyundai prémiummárkája hamarosan bevezeti a saját sportos almárkáját, a Magmát a piacra, amely az Audi Sporttal, a Mercedes AMG-vel és a BMW M részlegével fog konkurálni.