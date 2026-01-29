Hyundaiautós hírgenesis

Brutális megjelenésű, 1100 lóerős terepkupét épített a Hyundai luxusmárkája

Az X Skorpio a legújabb a Genesis jövőbeli sportos modelljeiből ízelítőt adó koncepcióautók sorában.

2026. 01. 29. 12:36
Genesis Forrás: Genesis
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szaúd-Arábia Üres Negyednek nevezett sivatagában leplezték le a koreai szuper-SUV-ot, amely nem villanymotorokkal, hanem egy feltöltött V8-assal van szerelve. Nem volt véletlen a helyválasztás, az X Skorpio Conceptet ugyanis kifejezetten 

a Dakar-ralihoz hasonló események és terepviszonyok megpróbáltatásaira tervezték,

mégpedig a gazdag olajsejkek ízlése szerint.

Genesis
Fotó: Genesis

Egyedi csőváz köré épül az autó, és a szerkezete egy teljes, motorsport-specifikációjú bukókerettel van megerősítve. A dizájn a Genesis jellegzetes, Two Lines formatervezési nyelvét viszi tovább, a karosszériaelemek üvegszál, szénszál és kevlár keverékéből készülnek a súlycsökkentés és a tartósság érdekében.

Genesis
Fotó: Genesis

A látványos koncepcióautó nem csupán egy statikus bemutatódarab. A Genesis állandó összkerékhajtással és egy ismeretlen lökettérfogatú V8-as motorral szerelte fel, amely 

állítólag 1100 lóerőt és 1152 Nm nyomatékot képes leadni,

valószínűleg egy hibrid rendszer és néhány turbófeltöltő segítségével.

Genesis
Fotó: Genesis

A 18 colos felnikre hatalmas, 40 col külső átmérőjű terepgumikat húztak, a lassításról méretes Brembo fékek gondoskodnak. Nem árulta el a sajtóközlemény, hogy mekkora a koncepcióautó hasmagassága, de a képek alapján elég nagy ahhoz, hogy könnyedén megbirkózzon a sivatagban előforduló terepakadályokkal és homokdűnékkel is.

Genesis
Fotó: Genesis

Még egyedi, spártainak cseppet sem mondható belső teret is készítettek az X Skorpiónak sportkormánnyal (rajta apró kijelzővel a menetadatok számára), könnyű kagylóülésekkel, szénszálas ajtókkal, kapaszkodókkal, steppelt bőrrel és rengeteg Alcantarával. Érdekesség, hogy 

a navigációs és infotainment rendszer képernyőjét az utas elé helyezték,

így a sofőrnek elég csak a vezetésre koncentrálnia. A széles kardánalagútban 24 gomb található, amelyek a jármű különböző rendszereit vezérlik.

Genesis
Fotó: Genesis

Nem tudni, hogy az X Skorpio Concept valaha gyártásba kerül-e, egyelőre csak azt jelzi, hogy a Hyundai prémiummárkája hamarosan bevezeti a saját sportos almárkáját, a Magmát a piacra, amely az Audi Sporttal, a Mercedes AMG-vel és a BMW M részlegével fog konkurálni.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekmunka

Juj, mit mondott!

Pozsonyi Ádám avatarja

Van olyan ismerősük, esetleg rokonuk, aki társaságban néha megszólal, s vihogva ezt mondja: „Ismeritek? Két rendőr utazik a vonaton…” Na, őt töröljék a Facebookról! Szakítsák meg az ismeretséget, ne beszélgessenek vele, a lányukat semmiképp ne adják hozzá!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu