Nemzeti petíciót indít a kormány – kövesse nálunk élőben! + videó

Csúnya baleset lett Kecskeméten egy egyszerű balra kanyarodásból + videó

A kamerás autó sofőrje nem számolt a sort végigelőző autó hirtelen érkezésével.

2026. 01. 15. 8:50
Forrás: BpiAutósok
A Bpiautósok olvasója a saját esetét osztotta meg a portállal, hátha mások ennek kapcsán szerencsésebbek és figyelmesebbek lesznek. A baleset Kecskeméten, a Vízmű és a Hajtás utca kereszteződésében történt.

„200 méterre a lámpánál feltorlódott a sor, állnak az autók. Én a kis utcából balra akarok kanyarodni, kifele haladva megállok az EAK táblánál, majd lépésben, óvatosan haladok előre, és csatt… A balról érkező fordos, a szembe sávban nem épp lassan és figyelmesen haladva megelőzte az álló kocsisort, hogy alig száz méterrel odébb bekanyarodjon a helyi vízmű telephelyére. Hát nem sikerült egyikünknek sem eljutni a célunkig. Személyi sérülés nem történt” – fűzte az esethez a beküldő.

 

