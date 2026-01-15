Csúnya baleset lett Kecskeméten egy egyszerű balra kanyarodásból + videó

A Bpiautósok olvasója a saját esetét osztotta meg a portállal, hátha mások ennek kapcsán szerencsésebbek és figyelmesebbek lesznek. A baleset Kecskeméten, a Vízmű és a Hajtás utca kereszteződésében történt.

„200 méterre a lámpánál feltorlódott a sor, állnak az autók. Én a kis utcából balra akarok kanyarodni, kifele haladva megállok az EAK táblánál, majd lépésben, óvatosan haladok előre, és csatt… A balról érkező fordos, a szembe sávban nem épp lassan és figyelmesen haladva megelőzte az álló kocsisort, hogy alig száz méterrel odébb bekanyarodjon a helyi vízmű telephelyére. Hát nem sikerült egyikünknek sem eljutni a célunkig. Személyi sérülés nem történt” – fűzte az esethez a beküldő.