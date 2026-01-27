autós hírautós videóbaleset

Beengedték a teherautót a Szentendrei úton, de a sofőrje mégis odébblökött egy autót + videó

Érthetetlen balesetet rögzített a kamera a főváros egyik legforgalmasabb útján.

2026. 01. 27. 10:29
Forrás: BpiAutósok
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Szentendrei úton, január 20-án reggel rögzített felvételen a kamerás autó beenged maga elé egy kamiont, mert előtte sávlezárás van. A teherautó ezt követően váratlanul gyorsítani kezd, majd nekiütközik a mellette haladó Volkswagen Golfnak. A Bpiautósok portál szerint a baleset oka a felvétel alapján nem egyértelmű – vélhetőleg a holttér lehetett az.

A második videón egy lakott területen kívül lassan haladó fehér Suzuki Vitara látható, amely mögött halad a forgalom. A Vitara sebessége 50–55 km/h körül volt, amit a mögöttes járművek hosszabb ideig kénytelenek voltak elfogadni. Egy hátulról érkező Hyundai i30 sofőrje azonban megunta a várakozást, és egy rendkívül veszélyes előzést hajtott végre egy kereszteződésben. Az eset január 15-én, reggel 7.12-kor történt a 6-os számú főúton, Pécsvárad irányából Mecseknádasd felé haladva, az Apátvarasd kereszteződés közelében.

Egy harmadik felvétel a 31-es számú főúton készült, Jászberény felől Nagykáta irányába. A beküldő beszámolója szerint a 65-ös kilométerkőnél, egy beláthatatlan útszakaszon egy szemből érkező sötétszürke Audi A4 hajtott végre szabálytalan és rendkívül veszélyes előzést még tavaly év végén.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekmagyar kultúra

Kultúra és tolerancia

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A politika is kultúra. Már amennyiben jól, ugyanakkor a közjó érdekében művelik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu