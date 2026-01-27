Beengedték a teherautót a Szentendrei úton, de a sofőrje mégis odébblökött egy autót + videó

A Szentendrei úton, január 20-án reggel rögzített felvételen a kamerás autó beenged maga elé egy kamiont, mert előtte sávlezárás van. A teherautó ezt követően váratlanul gyorsítani kezd, majd nekiütközik a mellette haladó Volkswagen Golfnak. A Bpiautósok portál szerint a baleset oka a felvétel alapján nem egyértelmű – vélhetőleg a holttér lehetett az.

A második videón egy lakott területen kívül lassan haladó fehér Suzuki Vitara látható, amely mögött halad a forgalom. A Vitara sebessége 50–55 km/h körül volt, amit a mögöttes járművek hosszabb ideig kénytelenek voltak elfogadni. Egy hátulról érkező Hyundai i30 sofőrje azonban megunta a várakozást, és egy rendkívül veszélyes előzést hajtott végre egy kereszteződésben. Az eset január 15-én, reggel 7.12-kor történt a 6-os számú főúton, Pécsvárad irányából Mecseknádasd felé haladva, az Apátvarasd kereszteződés közelében.

Egy harmadik felvétel a 31-es számú főúton készült, Jászberény felől Nagykáta irányába. A beküldő beszámolója szerint a 65-ös kilométerkőnél, egy beláthatatlan útszakaszon egy szemből érkező sötétszürke Audi A4 hajtott végre szabálytalan és rendkívül veszélyes előzést még tavaly év végén.