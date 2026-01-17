autós hírDaciaNasszer al-AttijahDakar

Megvan a Dacia első győzelme a Dakar-ralin

A katari Nasszer-al-Attijah a második alkalommal már győzelemre vitte a Sandridert.

2026. 01. 17. 15:30
Fotó: MARIAN CHYTKA Forrás: Dacia
Az 55 éves al-Attijah – aki sportlövőként a 2012-es londoni olimpián bronzérmes lett skeetben – 

hatodszor bizonyult a legjobbnak,

korábban 2011-ben, 2015-ben, 2019-ben, 2022-ben és 2023-ban nyert három másik gyártóval. Ezúttal Daciával versenyezett, a tavaly bemutatkozott gyártónak ez az első győzelme a Dakaron. 

Dakar Dacia Nasszer
Nasszer al-Attijah és navigátora, Fabian Lurquin
Fotó: MARTIN DUSEK / Dacia

A Sandridernek nincs köze az utcai Daciákhoz,

mivel egy egyedi tervezésű, csővázas, karbon karosszériás, összkerékhajtású versenyautó prototípus, amelyet a Nissan 400Z-ből ismert, középen elhelyezett, kb. 360 lóerős turbós V6-os motor hajt. 

Dakar Dacia Nasszer
Fotó: MARIAN CHYTKA / Dacia

A verseny honlapja szerint a katari pilóta kilencedikként zárt a szombati utolsó szakaszon, de 

összetettben így is közel tíz percet megőrzött előnyéből

a spanyol Nani Romával szemben. A Janbu környéki etapot a Romához hasonlóan Ford Raptorral versenyző svéd Mattias Ekström nyerte, aki harmadik lett összesítésben.

Dakar
Nani Roma
Fotó: Ford

A motorosoknál drámaian alakult a zárószakasz, a több mint háromperces előnnyel az élről kezdő, korábbi kétszeres győztes amerikai Ricky Brabec ugyanis eltévedt, Benavides pedig ezt kihasználva két másodperccel megelőzte összetettben. 

Ez a legkisebb különbségű siker a verseny történetében,

Luciano Benavides pedig először diadalmaskodott. A KTM-mel versenyző dél-amerikai motoros - akinek bátyja, Kevin 2021-ben és 2023-ban megnyerte a Dakart - második lett a 105 kilométeres távon, míg Brabec tizedikként ért be Hondájával, miután hét kilométerrel a cél előtt elvétette az útvonalat. A szakaszon és összetettben is a spanyol Tosha Schareina lett a harmadik.

Luciano Benavides
Fotó: KTM

A szatmárnémeti születésű és pályafutása 16. Dakarján részt vett Gyenes Emánuel a zárószakaszon a 26. helyen végzett, az összetettben pedig 25. lett.

A 48. Dakar-ralinak - a világ leghosszabb és legnehezebbnek tartott tereprali-versenyének - több mint 800 résztvevője volt, és csaknem 5000 kilométernyi gyorsasági szakaszt, valamint majdnem 8000 kilométeres össztávot teljesítettek az indulók Szaúd-Arábiában. Az idei volt a hatodik Dakar, amelyet a szaúdi sivatagban bonyolítottak le.

Eredmények:

13. (utolsó) szakasz, Janbu-Janbu, 105 km:

autósok:

1. Mattias Ekström, Emil Bergkvist (svéd, Ford) 46:14 p

2. Sebastien Loeb, Edouard Boulanger (francia, Dacia) 8 másodperc hátrány

3. Henk Lategan, Brett Cummings (dél-afrikai, Toyota) 13 mp h.

 

Az összetett végeredménye:

1. Nasszer al-Attijah, Fabian Lurquin (katari, belga, Dacia) 48:56:53 óra

2. Nani Roma, Alex Haro (spanyol, Ford) 9:42 perc hátrány

3. Ekström, Bergkvist 14:33 p h.

 

motorosok:

1. Edgar Canet (spanyol, KTM) 49:03 p

2. Luciano Benavides (argentin, KTM) 6 mp h.

3. Tosha Schareina (spanyol, Honda) 47 mp h.

...26. Gyenes Emánuel (romániai, KTM) 9:57 p h.

Az összetett végeredménye:

1. L. Benavides 49:00.41 óra

2. Ricky Brabec (amerikai, Honda) 2 mp h.

3. Schareina 25:12 p h.

...25. Gyenes 10:20:06 óra hátrány

