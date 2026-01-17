Megvan a Dacia első győzelme a Dakar-ralin

Az 55 éves al-Attijah – aki sportlövőként a 2012-es londoni olimpián bronzérmes lett skeetben –

hatodszor bizonyult a legjobbnak,

korábban 2011-ben, 2015-ben, 2019-ben, 2022-ben és 2023-ban nyert három másik gyártóval. Ezúttal Daciával versenyezett, a tavaly bemutatkozott gyártónak ez az első győzelme a Dakaron.

Nasszer al-Attijah és navigátora, Fabian Lurquin

A Sandridernek nincs köze az utcai Daciákhoz,

mivel egy egyedi tervezésű, csővázas, karbon karosszériás, összkerékhajtású versenyautó prototípus, amelyet a Nissan 400Z-ből ismert, középen elhelyezett, kb. 360 lóerős turbós V6-os motor hajt.

A verseny honlapja szerint a katari pilóta kilencedikként zárt a szombati utolsó szakaszon, de

összetettben így is közel tíz percet megőrzött előnyéből

a spanyol Nani Romával szemben. A Janbu környéki etapot a Romához hasonlóan Ford Raptorral versenyző svéd Mattias Ekström nyerte, aki harmadik lett összesítésben.

Nani Roma

A motorosoknál drámaian alakult a zárószakasz, a több mint háromperces előnnyel az élről kezdő, korábbi kétszeres győztes amerikai Ricky Brabec ugyanis eltévedt, Benavides pedig ezt kihasználva két másodperccel megelőzte összetettben.

Ez a legkisebb különbségű siker a verseny történetében,

Luciano Benavides pedig először diadalmaskodott. A KTM-mel versenyző dél-amerikai motoros - akinek bátyja, Kevin 2021-ben és 2023-ban megnyerte a Dakart - második lett a 105 kilométeres távon, míg Brabec tizedikként ért be Hondájával, miután hét kilométerrel a cél előtt elvétette az útvonalat. A szakaszon és összetettben is a spanyol Tosha Schareina lett a harmadik.

Luciano Benavides

A szatmárnémeti születésű és pályafutása 16. Dakarján részt vett Gyenes Emánuel a zárószakaszon a 26. helyen végzett, az összetettben pedig 25. lett.

A 48. Dakar-ralinak - a világ leghosszabb és legnehezebbnek tartott tereprali-versenyének - több mint 800 résztvevője volt, és csaknem 5000 kilométernyi gyorsasági szakaszt, valamint majdnem 8000 kilométeres össztávot teljesítettek az indulók Szaúd-Arábiában. Az idei volt a hatodik Dakar, amelyet a szaúdi sivatagban bonyolítottak le.