Elhunyt Voith Ági

Tettlegességig fajult a közlekedési vita, összecsaptak a sofőrök Nagykanizsán + videó

Fedélzeti kamera rögzített egy esetet január 26-án hétfőn reggel, amikor két férfi egymásnak esett a Platán soron.

2026. 01. 28. 10:42
Forrás: Zaol.hu
Valószínűleg egy közlekedési vita vezetett feszültséghez Nagykanizsán, amiől a Zaol.hu számolt be, miután egy liszói olvasójuk beküldte a felvételt. Ezen az látható, hogy két férfi az út kellős közepén, az autóik mellett kezdett hevesen vitatkozik, majd az egyik lökdösni kezdi a másikat.

A zalai portál beszámolója szerint az eset akkor történt, amikor egy olvasójuk a nagykanizsai kórház irányából kanyarodott be a Platán sorra. Ekkor vette észre, hogy két férfi az úttesten állva vitatkozik egymással. A felvételen az is látszik, hogy a magasabb férfi olyan erővel löki meg a másikat, hogy az egy arra haladó BMW-nek esik.


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
