Tettlegességig fajult a közlekedési vita, összecsaptak a sofőrök Nagykanizsán + videó

Valószínűleg egy közlekedési vita vezetett feszültséghez Nagykanizsán, amiől a Zaol.hu számolt be, miután egy liszói olvasójuk beküldte a felvételt. Ezen az látható, hogy két férfi az út kellős közepén, az autóik mellett kezdett hevesen vitatkozik, majd az egyik lökdösni kezdi a másikat.

A zalai portál beszámolója szerint az eset akkor történt, amikor egy olvasójuk a nagykanizsai kórház irányából kanyarodott be a Platán sorra. Ekkor vette észre, hogy két férfi az úttesten állva vitatkozik egymással. A felvételen az is látszik, hogy a magasabb férfi olyan erővel löki meg a másikat, hogy az egy arra haladó BMW-nek esik.