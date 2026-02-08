Kimondhatatlan öröm volt a Moszkvics slusszkulcs?

Nagyjából a hatvanas évekre tehető az időszak, amikor a Moszkvics márka igazán népszerűnek számított Magyarországon: 1958 előtt magánszemélyek csak kivételes esetekben birtokolhattak autót, 1971-ben pedig az első Zsigulik átadása után már új kedvence lett a Merkur-vásárlóknak. Ebben a bő évtizedben a gömbölyded 407 és 403 modellek, majd az őket felváltó Pininfarina tervezte trapézkarosszériás 408-asok, illetve a későbbi 412-esek tömegével járták családi mindenesként, taxiként és rendőrautóként az utakat. Amikor azonban a hetvenes évek közepén átvette tőlük a stafétát a régi műszaki alapokra épülő 2140-es, már megkopott a szovjet márka varázsa (kivéve a gyerekeket, akik odaadóan tepertek a pedálos Moszkvicsokkal), és a viszonylag rövid várakozási idő, illetve a jó úthibaelnyelő képesség is egyre kevesebb vevőt győzött meg.

Sokan kedvelték a Moszkvics 412-est, ám idővel a nyugati licenctípusok (Zsiguli, Nagypolszki, Dacia) lettek vágyottak

Fotó: Fortepan

Ennek a helyben topogásnak természetesen a Szovjetunióban gyökerezett az oka, a kommunista vezetők kedvence ugyanis a modern licenc alapján, a presztízsberuházásként felépített Togliatti óriásüzemben (VAZ) készülő Lada volt, és így a moszkvai Lenin Komszomol Autógyár (AZLK) másodhegedűs lett. Ez a bizony Moszkvics-fejlesztések visszavetésével járt, régóta csiszolgatott terepjárójuk például prototípusként végezte, miközben a Lada Niva gyártásba került, és a rivális a nyolcvanas évek modern, ferdehátú népautójának tervezésével is előrébb járt, sőt, a végső simításoknál a Porsche segítségét is igénybe vehette – így mutatkozott be 1984-ben a Samara. Ezzel szemben a Moszkvics 2141 csak két évvel később lett szériaérett (igaz, a rivális Ladánál is addig kellett várni az ötajtós változatra), és nem maradt pénz az új AZLK motorok bevezetésére.

Számos ferdehátú prototípust terveztek hetvenes években a Moszkvics mérnökei, a kissé ormótlan C3 máig fennmaradt

Fotó: AZLK

Kezdetben a moszkvai mérnökök hátsókerék-hajtással képzelték el a szocialista hatchbacket, ám hiába jártak közel az előszéria bevezetéséhez, utasítás érkezett a pártközpontból: elöl hajtson az új Moszkvics, mintának pedig az Év autója díjas Simca 1307-et használják. Bizony, újra előkerült a régi szovjet másolós módszer, ám kópia helyett egy, az eredetire inkább csak nyomokban hasonlító jármű lett, jelentős konstrukciós eltérésekkel. Az új 2141-es motorját hosszában építették be, emiatt a hűtőt a bal fényszóró mögött tudták csak elhelyezni, és az első futóműve modern MacPherson rendszerű volt. Egy ideig franciákat is bevontak a karosszéria tervezésébe, így a keleti blokk legáramvonalasabb autója született (0,35-s alaktényezővel), olyan biztonsági fejlesztéssekkel, mint például a karambol esetén programozottan deformálódó kormányoszlop.