Nem jött be a villamosítás, jókora veszteséget könyvelt el a Ford

A vállalat egész éves vesztesége pedig eléri a 8,2 milliárd dollárt (2,6 ezer milliárd forint) 2025-ben, ami

a legnagyobb a 2008-as gazdasági világválság óta.

Ehhez a mínuszhoz 4,8 milliárd dollárt adott hozzá a vállalat elektromosjármű-gyártó részlege. Ezen kívül a nagy mínuszt egy alumíniumbeszállítónál keletkezett tűz (ami miatt kevesebb készült a legnépszerűbb modellből, a benzines F150 pickupból), valamint importvámok okozták. Az árbevétel éves szinten öt százalékkal, 45,9 milliárd dollárra csökkent.

A december végével záródott három hónapban az elektromosautó-gyártó ágazatban 1,2 milliárd dollár üzemi veszteség keletkezett, miközben a belső égésű motorral hajtott autók gyártása 727 millió dollár, a haszongépjármű-részleg pedig mintegy 1,2 milliárd dollár nyereséget termelt. Korábban már bejelentette az amerikai autógyártó, hogy 19,5 milliárd dollár leírást számol el akkumulátoros járművekre.

Az elektromos Mustangból jóval kevesebb fogy, mint a benzinesből

Fotó: Ford

A Tesla sikerét követően a nagy amerikai autógyártók, mint a General Motors, a Ford és a Stellantis, dollármilliárdokat fektettek be, hogy több elektromos autóval bővítsék modellkínálatukat, de mire kiépítették a modellválasztékot, a villanyautók iránti kereslet alábbhagyott. Emiatt a Ford a jövőben inkább a hibrid járművekre, az elektromos autók szegmensében pedig a kisebb modellekre kíván nagyobb hangsúlyt helyezni. Az amerikai járműgyártó a nagyméretű F–150 pickup teljesen elektromos változatának gyártását már meg is szüntette alig három és fél év elteltével.