Nem jött be a villamosítás, jókora veszteséget könyvelt el a Ford

Az amerikai járműgyártó jelentős, 11,1 milliárd dolláros veszteséget produkált 2025 utolsó három hónapjában az egy évvel korábbi 1,8 milliárd dolláros nyereség után. Újratervezés következik.

2026. 02. 16. 8:27
Ford F150 Lightning
A vállalat egész éves vesztesége pedig eléri a 8,2 milliárd dollárt (2,6 ezer milliárd forint) 2025-ben, ami 

a legnagyobb a 2008-as gazdasági világválság óta.

Ehhez a mínuszhoz 4,8 milliárd dollárt adott hozzá a vállalat elektromosjármű-gyártó részlege. Ezen kívül a nagy mínuszt egy alumíniumbeszállítónál keletkezett tűz (ami miatt kevesebb készült a legnépszerűbb modellből, a benzines F150 pickupból), valamint importvámok okozták. Az árbevétel éves szinten öt százalékkal, 45,9 milliárd dollárra csökkent.

A december végével záródott három hónapban az elektromosautó-gyártó ágazatban 1,2 milliárd dollár üzemi veszteség keletkezett, miközben a belső égésű motorral hajtott autók gyártása 727 millió dollár, a haszongépjármű-részleg pedig mintegy 1,2 milliárd dollár nyereséget termelt. Korábban már bejelentette az amerikai autógyártó, hogy 19,5 milliárd dollár leírást számol el akkumulátoros járművekre. 

Ford
Az elektromos Mustangból jóval kevesebb fogy, mint a benzinesből
Fotó: Ford

A Tesla sikerét követően a nagy amerikai autógyártók, mint a General Motors, a Ford és a Stellantis, dollármilliárdokat fektettek be, hogy több elektromos autóval bővítsék modellkínálatukat, de mire kiépítették a modellválasztékot, a villanyautók iránti kereslet alábbhagyott. Emiatt a Ford a jövőben inkább a hibrid járművekre, az elektromos autók szegmensében pedig a kisebb modellekre kíván nagyobb hangsúlyt helyezni. Az amerikai járműgyártó a nagyméretű F–150 pickup teljesen elektromos változatának gyártását már meg is szüntette alig három és fél év elteltével.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

