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Van, amiben napjainkban is mércét jelent egy rég elfeledett Toyota

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Kevés példány maradt fenn a Coronából, de az alapterülete máig világszerte fontos a vízi közlekedésben.

2026. 06. 28. 8:58
Fotó: Toyota
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Fotó: Flickr.com/Toyota UK

Ez lehetett az a pont, amikor a tengeri szállítmányozási cégek felismerték, hogy lehetetlen az aktuális új autókhoz igazítani a kapacitást, ezért meghatározták a szabványos autóegységet (CEU), ami pontosan az első export-Corona méretét, vagyis nagyjából 6,4 m2-es alapterületet jelent. Világszerte átvették, és máig használják ezt a mértékegységet a Ro-Ro hajtókat építő vállalatok.

Fotó: The Maritime Executive

Napjainkban nagyjából kétezer olyan hajó szeli a világ tengereit, óceánjait és folyóit, melyeket direkt autók szállítására terveztek, nélkülük lehetetlen lenne a nemzetközi kereskedelem, és a Ro-Ro járművek óriásira nőttek: a Glovis Leadert 10 800 autóegységre (CEU) építették. Ez persze jóval kevesebb autó valódi szállítását jelenti, hiszen a mai modellek jóval nagyobbak már, mint a mértéket meghatározó, régi Toyota Coronák. 

Fotó: Toyofuji Shipping

 

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