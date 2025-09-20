idezojelek
Bayer Zsolt blogja

Bayer Zsolt: Na, hát erről van szó!

Reggel jött – és milyen igaz, a maga pompás egyszerűségében.

2025. 09. 20.

Találtam.
Bodnár József: 

„Na akkor beszéljünk mocskosul nyíltan! 70 éves vagyok! 48 éves voltam 2002-ben, amikor jött Megyó, Fletó, bajnai! 8 év! Bokrossal a szart kiverték belőlünk, mindent eladtak, semmit nem adtak ebből ,csak emelést mindenre is! Fizetésünk nem emelkedett! Hitelünk volt 3%-os lakásépítési kölcsön, amit egyoldalúan 15%-ra emeltek Küszködtünk, nem éltünk! Sokszor kellett azt mondani a gyerekeinknek, hogy most erre nem jut!
2010-ben jött a Zorbán!
Konkrétan a szarból kezdte kihúzni az országot, 10 évig tartott!
Előbb ki kellett fizetni azt a qrva sok adósságot, amit a mocskok csináltak, vissza kellett vásárolni a stratégiai vállalatokat külföldiektől! Hallod! A franciáknak fizettük az áramot, érted? Annyit emelt minden januárban, amennyit nem szégyellt! Aztán elkezdtek emelkedni a fizetések, adósságok kifizetve, fellendült minden! Mosolyogtak az emberek! Nem arról beszélgettek már, hogy 20-án miből vesznek kenyeret. Megindult az élet! A gyerekeim nem mondják azt a gyerekeiknek, hogy ebben a hónapban ruha, a következőben veszünk cipőt! Pfuu! Minden van! Nem vagyunk eltaposott kicsi ország, ami odatartja, hogy rúgjál még belém, na, csak még egyet!
Nem!
És most ugyanezt a mocsok tetves bandát akarják ránk küldeni Brüsszelből, csak mert nekünk most Orbán miatt jó!
Mert nem taposott rajtunk, hanem felhúzott a szarból!
Sokan nem tudják, mi volt itt 8 évig, hová jutottunk a nagy MSZP–SZDSZ-érában, de egy biztos, oda még egyszer nem juthatunk vissza, mert a mai Majka-csecsen felnevelkedett suttyók nem fogják felemelni ezt az országot!
Itt még egy újjászületés nem lesz!
Ők már nem tanultak meg a szarból várat építeni, mint nekünk kellett, pont miattuk, ők már a kényelemben lubickolnak és mindent is megkapnak!
Van egy dobásunk még, több nem lesz! Na, ezért szavazok a Fideszre, mert ismét van mit eladni. Ha a baloldal hatalomra jut, meg is teszi, aztán nézhetjük ismét az energiaárak elszabadulását, ami aztán nagyfokú inflációt eredményez majd, és ismét rottyá teszik az országot. Ennyi!”


