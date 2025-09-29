A 444 adja hírül, miszerint Grúziában (olyan nincs is, csak Georgia van!) be akarják tiltani a legnagyobb ellenzéki pártot.

Micsoda botrány! Micsoda aljasság! Micsoda rémisztő keleti diktatúra!

Az ilyen ügyekben is érdemes a haladó, fejlett, kifogástalan Nyugathoz fordulni, ahol tökéletesen működik a demokrácia. Is.

Mert például Németországban is be fogják tiltani a legnagyobb ellenzéki pártot, az AfD-t, de az egy teljesen demokratikus és alkotmányos és liberális és LMBTQ betiltás lesz, amit a 444 elégedett csettingetése és még elégedettebb magyarázata fog kísérni.

Franciaországban pedig maga őfelsége a „független” bíróság „tiltotta be” a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjét, Le Pent, amennyiben is a bíróság eltiltotta őt mindenféle választáson való induláson.

A 444 többször elélvezett a hír hallatán, és megdicsérte a liberális demokrácia ilyetén csalhatatlan megnyilvánulását.

Csak abban a hülye grúz diktatúrában nem értik, miképpen kell betiltani az ellenzéket…