idezojelek
Bayer Zsolt blogja

Botrány!

A 444 többször elélvezett a hír hallatán.

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Cikk kép: undefined
lmbtqNyugat444botrány 2025. 09. 29. 17:27
Fotó: Kay Nietfeld

A 444 adja hírül, miszerint Grúziában (olyan nincs is, csak Georgia van!) be akarják tiltani a legnagyobb ellenzéki pártot.

Micsoda botrány! Micsoda aljasság! Micsoda rémisztő keleti diktatúra!

Az ilyen ügyekben is érdemes a haladó, fejlett, kifogástalan Nyugathoz fordulni, ahol tökéletesen működik a demokrácia. Is.

Mert például Németországban is be fogják tiltani a legnagyobb ellenzéki pártot, az AfD-t, de az egy teljesen demokratikus és alkotmányos és liberális és LMBTQ betiltás lesz, amit a 444 elégedett csettingetése és még elégedettebb magyarázata fog kísérni.

Franciaországban pedig maga őfelsége a „független” bíróság „tiltotta be” a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjét, Le Pent, amennyiben is a bíróság eltiltotta őt mindenféle választáson való induláson.

A 444 többször elélvezett a hír hallatán, és megdicsérte a liberális demokrácia ilyetén csalhatatlan megnyilvánulását.

Csak abban a hülye grúz diktatúrában nem értik, miképpen kell betiltani az ellenzéket…

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekusa

Trumpról – kicsit másképp

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekpropaganda

Aljas szintre süllyedt a magyar nyilvánosság

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekbaloldal

A kölcsönös elrettentés fontossága

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelekcsőd

Budapest: teljes csőd

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekA jövő Oroszországa

Schmidt Mária új írása

Bayer Zsolt avatarja

Ajánlom szíves figyelmükbe az egészet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu