idezojelek
Bayer Zsolt blogja

Lökdösődsz?

Ez a selejtes és feleslegesen létező homo sapiens prototípusa.

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Cikk kép: undefined
nikkelöntvénytömeglökdösődik 2025. 09. 08. 17:47
Fotó: Hatlaczki Balázs

Lökdösődsz, te zsírleszívott, hájfejű, ócska senkiházi! Lökdösődsz? Te, katonaság szégyene, te nyomorult gyáva fehérjehalmaz! Te katona vagy? Voltál? Te? 

Ordít a pofádról, hogy az első lövésnél elszaladnál, te akkor vagy „bátor”, amikor a veled egyívású tömeg tagjaként szemétkedhetsz valakivel.

Te vagy Schesskopf hadnagy reinkarnációja – bár nyilván nem olvastad a 22-es csapdáját (sem):

„Scheisskopf hadnagy őrjöngve szeretett díszszemlét nyerni, és fél éjszakáit virrasztva töltötte (…) a menetelésről írt könyveket bújta. Miután dobozszám olvadtak el csokoládékatonák a kezében, miközben a módszereket próbálgatta, áttért a műanyag cowboyokra, ezeket rendezgette tizenkettes oszlopokba, miután álnéven megrendelte a háztól házig intézménynél. (…)

Scheisskopf hadnagy három egymás utáni szemlén a vert mezőnyben végzett, s hogy kiköszörülje a csorbát, minden biztonsági intézkedést számításba vett, s már-már arra gondolt, hogy rajának mind a tizenkét emberét rászögezi egy hosszú, kétszer négyes kiérett tölgyfagerendára, hogy az igazodás-takarás tökéletes legyen.

A terv nem volt megvalósítható, mert a szükséges kilencven fokos fordulatot csak akkor hajthatták volna végre emberei, ha mindegyikük hátába egy nikkelöntvény forgócsatot is beszereltethetett volna, és Scheisskopf hadnagynak egyáltalán nem volt hozzá mersze, hogy ennyi nikkelöntvény forgócsatot a szolgálatvezetőtől kipréseljen, és hogy a kórházi orvosok közreműködését megszerezze.”

Na, ez vagy te.

És a legtökéletesebb pillanat, amikor azt mondja a kollégám, miközben lökdösöd, hogy „miért lökdös?”, mire te azt válaszolod lökdösődés közben, hogy „én nem lökdösöm”.

Ez a selejtes és feleslegesen létező homo sapiens prototípusa.

Úgyhogy vegyél vissza, amíg még visszavehetsz, világos? 


 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekérzék

Akik a politika ábécéjét sem ismerik

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekAmerika

A haza csillagos-sávos fénytörésben

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekKína

A Nyugat sorsa megpecsételődött

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekFidesz

Kész a Fidesz győzelmi stratégiája

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Zelnik Bálint
idezojelekFidesz

Rapid délutáni friss – Fogalommá vált Kötcse + videó

Zelnik Bálint avatarja

Tegnap volt Kötcsén a Fidesz és a Magyar Péter féle Tisza Párt rendezvénye, ahonnan a baloldali politológusok szerint is a jobboldal jött ki győztesként.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu