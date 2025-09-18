Ő Péter. Miniszterelnök a Facebookon

A hazai pöcesajtó esete a valósággal
A haladó újságírók szellemi fogyatékosnak tettetik magukat a svéd miniszterelnök kedvéért.
Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.
Aki ki tudja mondani azt a mondatot, miszerint „minden, amivel ölni lehet, közelebb áll a szívemhez”, nos, annak nemhogy a közéletből, de a normális emberek szabad világából is takarodnia kell.
Mennyivel szegényebb lenne a világ nélküle...
A publicista vár minden jóérzésű, normális embert egy csendes, méltóságteljes megemlékező gyertyagyújtásra és imádságra e hét 18-án, csütörtökön, este hat órakor a Szabadság térre, az Egyesült Államok nagykövetsége elé.
Mennyivel szegényebb lenne a világ nélküle...
