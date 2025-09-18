Rendkívüli

Kocsis Máté: Ruszin-Szendi ügyében normális viszonyok között egy politikus megbukik

Bayer Zsolt blogja

Ő Péter. Miniszterelnök a Facebookon

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

Bayer ZsoltFacebookMagyar Péter 2025. 09. 18. 14:22
 

 

idezojelekRöszke

Magyar Péter tartótisztjei követeléseire le fogja dózerolni a kerítést

idezojelekszerbek

Hosszú az út Boszniából

idezojelekeurópai egység

Potemkin-falut lát Weber

idezojelekFidesz

A Fidesz győzelme az ország érdeke

idezojelekRuszin-Szendi Romulusz

Súlyos jogi következményei lehetnek Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési botrányának

Mutatjuk a részleteket.

