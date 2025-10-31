idezojelek
Bayer Zsolt blogja

Itt tartunk ma

Ideje van az özönvíznek…

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Cikk kép: undefined
Európai Bizottságszent péter bazilikahalloweenkeresztényellenesség 2025. 10. 31. 19:15

Emlékszel arra, hogy az Európai Bizottság bármikor megemlékezett volna a kétezer éve keresztény Európa  bármilyen keresztény ünnepéről? 

Most a Facebook-oldalukon megemlékeznek a „több, mint kétezer esztendős kelta gyökerű Halloweenről”. Tehat a pogány érték immár „európai érték”, „Halloween made in Europe”.

Közben Franciaországban keresztény film vetítését tiltják be.

A Vatikánban, a Szent Péter-bazilikában levizelik az oltárt, és mindezt az ott lévők fényképezik, az elkövető pedig a saját lábán távozik.

Ideje van az özönvíznek…

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekBékemenet

A Békemenet új lendületet adott

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekSchmidt Mária

Schmidt Mária rituális agyonverése

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekvalóság

Beszélnünk kell a fiatalokkal!

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekTisza Párt

Kilenc kérdésem Magyar Péterhez

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekhalloweeni hangulat

Halloweeni hangulatba kerültek a veszprémi medvék + videó

Magyar Nemzet avatarja

Tökök, szalmabálák és kíváncsi fekete medvék várják az őszi szünet vendégeit.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu