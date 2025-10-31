Itt tartunk ma

Emlékszel arra, hogy az Európai Bizottság bármikor megemlékezett volna a kétezer éve keresztény Európa bármilyen keresztény ünnepéről?

Most a Facebook-oldalukon megemlékeznek a „több, mint kétezer esztendős kelta gyökerű Halloweenről”. Tehat a pogány érték immár „európai érték”, „Halloween made in Europe”.

Közben Franciaországban keresztény film vetítését tiltják be.

A Vatikánban, a Szent Péter-bazilikában levizelik az oltárt, és mindezt az ott lévők fényképezik, az elkövető pedig a saját lábán távozik.

Ideje van az özönvíznek…