Rendben bejutottak a vendégek, béke volt az Újpest és a Ferencváros rangadója előtt

Mikor legutóbb Afrikában jártam…

…elmentem egy páviánfarmra. A vezető kérdezte, honnan érkeztem. Mondtam, Magyarországról.

Bayer Zsolt
2025. 10. 19. 17:43

…elmentem egy páviánfarmra. A vezető kérdezte, honnan érkeztem. Mondtam, Magyarországról. Erre szélesen elmosolyodott, és mondta, nagyon jó, egy éve itt járt két magyar, egy Zsiday Viktor meg egy Hadházy Ákos nevű, mind a kettő rendkívüli érdeklődést mutatott a páviánok iránt, de mielőtt beléptek a farmra, sapkát kellett adni rájuk, nehogy a basa páviánnak nézze őket, és meg legyenek b…szva.

Amúgy nagyon tetszett nekik, amit láttak, és vittek is haza két csinos páviánlányt.

https://mandiner.hu/belfold/2025/10/egyetlen-mondattal-reagalt-a-kormanyfo-zsiday-alhirere-mondom-hogy-bolond

 

Borítókép: Zsiday Viktor (Forrás: Képernyőkép)

