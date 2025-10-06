Tóth Roland Reels-videója

A videó ezen a linek érhető el: https://m.facebook.com/reel/1958708521635467/
Változnak az idők
Nem is olyan régen ez a bel-pesti szekta minden bokor alatt talált egy antiszemitát, és állandóan a „barna esőtől” rettegett.
Azért ezzel az Aranyosi Péter nevű kis sz…rdarabbal előbb-utóbb majd lesz dolgunk…
Most aktuálisabb, mint 1920-ban.
A Tisza Párt döglött unikornisán Puzsérral újrajátsszák Kubrick zseniális filmjét…
Egyszerűen elképesztő, amit ezek megengednek maguknak.
Az alábbiakban ismertetem önökkel egy 2021 óta húzódó per anyagát, amely perben Juhász Pétert mint rágalmazót, a balassagyarmati bíróság elítélte.
A RÉGI JOBB VOLT – Az emberi aljasság örök és megváltoztathatatlan, egyidős a Homo sapiensszel.
