idezojelek
Bayer Zsolt blogja

„Miért kattant be…”

Íme, teljes vértezetében itt áll előttünk a 444 bűzlő pöcegödre, és a szerző, egy bizonyos Bábel Vilmos nevű rohadék.

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Cikk kép: undefined
Boko HaramTrump444woke 2025. 11. 02. 9:21
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Íme, teljes vértezetében itt áll előttünk a 444 bűzlő pöcegödre, és a szerző, egy bizonyos Bábel Vilmos nevű rohadék.

Nigériában hosszú évek óta a szó szoros értelmében irtják a keresztényeket, a legelvetemültebb muszlim gyilkosok a Boko Haram nevű terrorszervezetbe tömörültek, ezek a kiirtandó patkányok a legsötétebb gyilkosok.

Trump elnök most közölte, hogy leállítja a Nigériának juttatott segélyeket mindaddig, ameddig a nigériai állam nem tesz valamit a keresztények védelmében, sőt, katonai beavatkozást is kilátásba helyezett, ha tovább folyik az iszlamista állatok terrorja.

S ekkor érkezik a 444 meg ez a rohadék, és megmagyarázza és értetlenkedik és felteszi a kérdést:

„Nem világos, miért kattant be Trumpnál a nigériai keresztények ügye, de már az első elnöki ciklusában is foglalkozott a témával, és azt lehet tudni, hogy amerikai keresztény csoportok lobbizták ezzel nála.”

Vajon ugyanezt a kérdést tennék fel ezek a gazemberek akkor is, ha a Boko Haram drag queeneket meg neomarxista, woke, gender „tömegeket” gyilkolna?

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)

 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekEurópa

Az erő illúziója Európában

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekBékemenet

A Békemenet új lendületet adott

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekSchmidt Mária

Schmidt Mária rituális agyonverése

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekvalóság

Beszélnünk kell a fiatalokkal!

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekLiverpool

„Újabb kudarc" – Wirtzért már Németországban is aggódnak Szoboszlai teljesítménye után

Magyar Nemzet avatarja

A német középpályás ismét csak a kispadról szállt be a Liverpoolba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu