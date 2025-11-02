Íme, teljes vértezetében itt áll előttünk a 444 bűzlő pöcegödre, és a szerző, egy bizonyos Bábel Vilmos nevű rohadék.

Nigériában hosszú évek óta a szó szoros értelmében irtják a keresztényeket, a legelvetemültebb muszlim gyilkosok a Boko Haram nevű terrorszervezetbe tömörültek, ezek a kiirtandó patkányok a legsötétebb gyilkosok.

Trump elnök most közölte, hogy leállítja a Nigériának juttatott segélyeket mindaddig, ameddig a nigériai állam nem tesz valamit a keresztények védelmében, sőt, katonai beavatkozást is kilátásba helyezett, ha tovább folyik az iszlamista állatok terrorja.

S ekkor érkezik a 444 meg ez a rohadék, és megmagyarázza és értetlenkedik és felteszi a kérdést:

„Nem világos, miért kattant be Trumpnál a nigériai keresztények ügye, de már az első elnöki ciklusában is foglalkozott a témával, és azt lehet tudni, hogy amerikai keresztény csoportok lobbizták ezzel nála.”

Vajon ugyanezt a kérdést tennék fel ezek a gazemberek akkor is, ha a Boko Haram drag queeneket meg neomarxista, woke, gender „tömegeket” gyilkolna?

