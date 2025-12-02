Németországban is megkezdődött az advent…

Allahu akbar!
Borítókép: Illusztráció (Forrás: APA-PictureDesk via AFP)
Allahu akbar!
Allahu akbar!
Borítókép: Illusztráció (Forrás: APA-PictureDesk via AFP)
Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.
Szóval gond és baj ez az erdélyiség, hát még az erdélyi magyarság.
Bizony: a valóság mindig uncsi, a „mindensz...rizmus” meg olyan izgi.
Úgy fog a lengyel elnök úr iderohangálni hozzánk, mint szarvas a jó kútra.
Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.
Szóval gond és baj ez az erdélyiség, hát még az erdélyi magyarság.
Bizony: a valóság mindig uncsi, a „mindensz...rizmus” meg olyan izgi.
Szabadlábra helyezték a weimari karácsonyi vásárban késsel fenyegetőző férfit.
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.
Szóval gond és baj ez az erdélyiség, hát még az erdélyi magyarság.
Bizony: a valóság mindig uncsi, a „mindensz...rizmus” meg olyan izgi.
Úgy fog a lengyel elnök úr iderohangálni hozzánk, mint szarvas a jó kútra.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!