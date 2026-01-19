Bayer Zsolt: Egy fontos cikk

Hogy ne csak mindig a szokásos libsi mantrát olvasgassuk. Igen, erről van szó:
Miért pont Grönland? – Mozgástér blog
Hogy ne csak mindig a szokásos libsi mantrát olvasgassuk.
Hogy ne csak mindig a szokásos libsi mantrát olvasgassuk. Igen, erről van szó:
Miért pont Grönland? – Mozgástér blog
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Publicistánk vasárnapi blogbejegyzése.
Schiffer Andrásnak igaza van.
Ezt a barmot…
Kicsit nehéz eligazodni a bírósági ítéletek szövevényes világában, igaz?
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!