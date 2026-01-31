Kik is üvöltöztek Lázárral Gyöngyösön?

Bayer Zsolt: Üzenem Bütyöknek, megint csak lézengünk…
Lapunk publicistája a hatvani DPK-ról jelentkezett.
Na ezért mondtam: kuss a nevetek!
Igen, ez is kötelező olvasmány, már persze ha nem vagy agyhalott Tisza-szektás, és/vagy rohadék propagandista vagy „politikus” ugyanott.
Ha jobboldali, kormánypárti közszereplő, politikus, újságíró vagy influenszer vagy.
Azoknak pedig ott Gyöngyösön egy üzenet küldhető: saját fajtátok ocsmány árulói vagytok.
