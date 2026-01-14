Benedek Márton… Hogy fogalmuk sincs, ki az? Semmi baj. Teljesen felesleges is tudni. Egy ócska kis exmomentumos sz…r komcsi, aki Brüsszelben szervezte a „forradalmat” az Orbán-kormány ellen. Ugyanis nincs új a nap alatt. Üssük csak fel Mályusz Elemér A vörös emigráció című klasszikusát, ahol tökéletesen összefoglalja ezt a típust, az örök hazaáruló, az örök leninista, az örök lumpenproli gyilkolni bármikor kész prototípusait és módszereit. Egy rövid idézet:

Jól tudják és érzik, hogy békés viszonyok között semmit sem remélhetnek, ezért minden igyekvésük a helyzet felborítása, a belső ellentétek szítása. Röplapokat, kisebb röpiratokat szerkesztenek, egyszer a szabad királyválasztók, másszor a legitimisták nevében; a földmívelő nép indulatát a polgárság ellen akarják fölkorbácsolni,, a munkásságot meg mindkettő ellen. Ma az antiszemiták nevében írják röpcéduláikat, holnap pedig a zsidóbarátok nevében. A fő cél mindenütt a belső ellentétek mélyítése, hogy a fölfordulás lehetséges legyen. Ezekkel a röpiratokkal elárasztják az országot.

Ismerős? Hát persze, hogy ismerős. Ezek ugyanazok. Csak ma már röplapok helyett a Facebookot használják. A többi ugyanaz…

Eredeti cikk itt:

https://magyarnemzet.hu/belfold/2026/01/magyar-peter-segedcsapata-forradalmat-akart-kirobbantani-magyarorszagon