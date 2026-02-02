Amit eddig biztosan tudunk

1.: Kapitány István a Tisza Magyar péter által felkért gazdasági szakértője, az elképzelt gazdasági miniszteri szék általuk remélt várományosa.

2.: Az első megnyilatkozása során kijelentette: szerinte az államnak nem szabad olyan "felesleges" beruházásokra költeni, mint a reptér visszavásárlása és hidak építése.

3.: Szerinte azonnal meg kell szüntetni a multikra kivetett különadót.

4.: Vagy hazudott vagy tudatlanságából eredően teljes ostobaságot beszélt a magyarországi kivándorlásról, a Magyarországra visszatérők számáról, ráadásul az európai összehasonlításai is tökéletesen hamisak voltak - ezt még a kormánypártisággal nehezen megvádolható lakmusz is kénytelen volt megírni.

5.: Most pedig egy angol nyelvű, korábbi interjújából kiderül, hogy "szereti a sokszínűséget", ezért szükségesnek tartja, hogy "Afrikából hozzanak be Magyarországra munkaerőt".

Egyre tisztább a kép.

Cikk és Kapitány István vonatkozó interjúja itt.