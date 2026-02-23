A ballibsi „újságírás” rejtelmei

Mottó:

Rejtelmek ha zengenek,

őrt állok, mint mesékbe’.

Bebujtattál engemet

talpig nehéz hűségbe.

(József Attila: Rejtelmek)

Írnak a ballibsik.

Ez mindig egy tanulmány.

Ha ezek írnak, bármiről, Kun Béláék felkacagnak a pokolban.

Nézzük a legfrissebbeket!

Ukrajna újabb támadást intézett a Barátság kőolajvezeték ellen, ezúttal a távoli Tatárföldön, ráadásul egy kiemelkedő fontosságú pontját lőtték a vezetéknek.

Füleskéék meg Lukicsabikáék a Magyar Hangban így számolnak be a támadásról:

„Újabb támadás érte a Barátság vezetéket

Hétfőre virradóra ismeretlen eredetű drónok csapódtak a Barátság kőolajvezeték Kalejkinó nevű olajszivattyú-állomásába az oroszországi Tatárföldön.

A Kalejkinó állomás az oroszok fővezetékrendszeréhez tartozik, és Tatárföld olajtermelésének központjában, Almetyjevszkben található – itt van az orosz Tatnyefty olajvállalat több nagy kitermelőegysége is.

Az RBC Ukrajina tudósítása szerint, amit a Vg.hu idézett, Almetyjevszk a Barátság egyik legfontosabb betáplálási pontja, innen juttatják be a csőrendszerbe a Tatárföldön és a szomszédos területeken kitermelt olajat, mely aztán innen a szamarai területen át folytatja útját Fehéroroszország, Ukrajna, majd Kelet-Európa felé, így Magyarországra és Szlovákiába is.

Vagyis, nem valószínű, hogy a már január 27. óta leállt Barátság vezeték olyan könnyen újraindítható volna, ahogy azt a magyar kormány állítja: mint ismeretes, akkor Oroszország lebombázta a vezeték infrastruktúráját az ukrajnai Brodi közelében. A magyar kormány biztosra véli tudni, hogy azóta már nincs technikai, műszaki akadálya annak, hogy megint jöjjön az olaj a Barátságon, ám Ukrajna politikai zsarolás céljával egyszerűen nem nyitja meg az olajcsapot.

A magyar kormány egyértelmű álláspontja, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök így akar energiaellátási bizonytalanságot és ezerforintos benzinárat teremteni Magyarországon, hogy az áprilisi választáson elbukjon a Fidesz–KDNP.”

Remélem, figyelték: „Hétfőre virradóra ismeretlen eredetű drónok (…)”.

Hát persze. A Magyar Hang szerkesztőségében ismeretlen eredetűek ezek a drónok, arrafelé valószínűleg még arról sem értesültek, kik robbantották fel az Északi Áramlatot.

Ezzel szemben halálos biztonsággal „tudják”, hogy Brodinál az oroszok támadták meg a saját vezetéküket.