Poszt-trauma

A ballibsi „újságírás” rejtelmei

Ezek észrevették, hogy az ukránok támadták meg a vezetéket, és az még hagyján, de meg is írják?

Bayer Zsolt
Mottó:

Rejtelmek ha zengenek,
őrt állok, mint mesékbe’.
Bebujtattál engemet
talpig nehéz hűségbe.

(József Attila: Rejtelmek)

 

Írnak a ballibsik.

Ez mindig egy tanulmány.

Ha ezek írnak, bármiről, Kun Béláék felkacagnak a pokolban.

Nézzük a legfrissebbeket!

Ukrajna újabb támadást intézett a Barátság kőolajvezeték ellen, ezúttal a távoli Tatárföldön, ráadásul egy kiemelkedő fontosságú pontját lőtték a vezetéknek.

Füleskéék meg Lukicsabikáék a Magyar Hangban így számolnak be a támadásról:

„Újabb támadás érte a Barátság vezetéket

Hétfőre virradóra ismeretlen eredetű drónok csapódtak a Barátság kőolajvezeték Kalejkinó nevű olajszivattyú-állomásába az oroszországi Tatárföldön.

A Kalejkinó állomás az oroszok fővezetékrendszeréhez tartozik, és Tatárföld olajtermelésének központjában, Almetyjevszkben található – itt van az orosz Tatnyefty olajvállalat több nagy kitermelőegysége is.

Az RBC Ukrajina tudósítása szerint, amit a Vg.hu idézett, Almetyjevszk a Barátság egyik legfontosabb betáplálási pontja, innen juttatják be a csőrendszerbe a Tatárföldön és a szomszédos területeken kitermelt olajat, mely aztán innen a szamarai területen át folytatja útját Fehéroroszország, Ukrajna, majd Kelet-Európa felé, így Magyarországra és Szlovákiába is.

Vagyis, nem valószínű, hogy a már január 27. óta leállt Barátság vezeték olyan könnyen újraindítható volna, ahogy azt a magyar kormány állítja: mint ismeretes, akkor Oroszország lebombázta a vezeték infrastruktúráját az ukrajnai Brodi közelében. A magyar kormány biztosra véli tudni, hogy azóta már nincs technikai, műszaki akadálya annak, hogy megint jöjjön az olaj a Barátságon, ám Ukrajna politikai zsarolás céljával egyszerűen nem nyitja meg az olajcsapot.

A magyar kormány egyértelmű álláspontja, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök így akar energiaellátási bizonytalanságot és ezerforintos benzinárat teremteni Magyarországon, hogy az áprilisi választáson elbukjon a Fidesz–KDNP.”

Remélem, figyelték: „Hétfőre virradóra ismeretlen eredetű drónok (…)”.

Hát persze. A Magyar Hang szerkesztőségében ismeretlen eredetűek ezek a drónok, arrafelé valószínűleg még arról sem értesültek, kik robbantották fel az Északi Áramlatot.

Ezzel szemben halálos biztonsággal „tudják”, hogy Brodinál az oroszok támadták meg a saját vezetéküket.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mint amúgy ismeretes, kivéve ebben a szerkesztőségben, az oroszok Brodinál egy üzemanyagtartályt lőttek szét a vezeték közelében, de magának a Barátságnak nem lett baja, ezt több titkosszolgálati jelentés is megerősítette. De ez nem hangzik jól, úgyhogy maradnak az oroszok. Remélem, emlékeznek még: sokáig az volt a duma ugyanezeken a debil helyeken, hogy az Északi Áramlatot is az oroszok robbantották fel. Hát persze, hiszen mindig is élen jártak az öntökönrúgásban…

Mindenesetre ameddig ezt a hazugságot tolják, addig le tudják írni azt is, hogy „a magyar kormány egyértelmű álláspontja, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök így akar energiaellátási bizonytalanságot és ezerforintos benzinárat teremteni Magyarországon, hogy az áprilisi választáson elbukjon a Fidesz–KDNP.” Amiben az a lényeg, hogy a magyar kormány természetesen hazudik, és szegény ukránok.

De nézzük tovább!

A 24.hu ugyanezt az utat járja – nem véletlenül szomszédok a Magyar Hanggal a Farpofa-közben:

„Barátság kőolajvezeték: kulcsfontosságú szivattyúállomást ért támadás

Egy kulcsfontosságú, tatárföldi csomópont olajszivattyú-állomását rongálták meg az éjszaka folyamán, ennek következtében egyre kisebb a valószínűsége, hogy a közeljövőben olaj jöhet a Barátság kőolajvezetéken.

Az oroszországi fő olajvezeték-hálózat egyik jelentős csomópontjának számító, a Transznyefty-Prikamje tulajdonában lévő létesítményt ismeretlen drónok támadták meg, melynek következtében nagy kiterjedésű tűz keletkezett. (…)

Mint arról már beszámoltuk, január 27-én orosz támadás következtében leállt a Barátság kőolajvezetéken a szállítás. Magyarország azonban Ukrajnát vádolta az esettel kapcsolatban, és válaszul – Szlovákiával együtt – leállította az Ukrajnába irányuló dízelolaj-szállításokat. Robert Fico szlovák miniszterelnök még tovább ment, és azzal fenyegeti az ukránokat, hogy hétfőn leállítja az ukránoknak szállított áramot is.”

Most mondd! Itt is előkerültek azok az „ismeretlen eredetű drónok”, és ugyanazok a hazugságok az orosz támadásról no meg a magyar kormány szörnyű viselkedéséről. 

És az ember szinte látja, ahogy vihogva tapsikolnak, miközben leírják ezt a mondatot: „ (…) ennek következtében egyre kisebb a valószínűsége, hogy a közeljövőben olaj jöhet a Barátság kőolajvezetéken.”

A HVG sem maradhat le, ők arról (is) híresek, hogy ha szoci-libsi-komcsi kormány van, akkor megírják, hogy a gyenge forint kifejezetten jó. (https://hvg.hu/gazdasag/20090209_forint_arfolyam_gyenge_eros)

Ha jobboldali, nemzeti kormány van, akkor megírják, hogy a gyenge forint maga a tragédia. (https://hvg.hu/gazdasag/20220707_gyenge_forint_hatasok)

Ám annyira ügyesek, hogy jobboldali, nemzeti kormány idején mindjárt ezt követően azt is képesek megírni, hogy az erős forint is nagyon rossz! (https://hvg.hu/gazdasag/20260219_most-meg-orulhetnek-orbanek-az-eros-forintnak-de-hamarosan-a-visszajara-uthet)

Na, szóval ezek a zsonglőrök is foglalkoztak a Barátság vezetéket ért támadással – 

klónozták a többit:

„Ebből így nehezen lesz olajszállítás: dróntámadás érte a Barátság vezeték egyik fontos pontját

A Kalejkinó szivattyúállomás a csővezeték egyik legfontosabb betáplálási pontja.

Hétfőre virradóra ismeretlen drónok csapódtak a Barátság kőolajvezeték Kalejkinó nevű olajszivattyú-állomásába az oroszországi Tatárföldön, írja a Vg.hu az RBC Ukrajinára hivatkozva. A szivattyúállomáson tűz ütött ki. (…) Oroszország lebombázta a vezeték infrastruktúráját az ukrajnai Brodi közelében. A magyar kormány biztosra véli tudni, hogy azóta már nincs technikai, műszaki akadálya annak, hogy megint jöjjön az olaj a Barátságon, ám Ukrajna politikai zsarolás céljával egyszerűen nem nyitja meg az olajcsapot.”

Ezeknél is ismeretlenek azok a bizonyos drónok. Ki hitte volna? És minden más is ugyanaz.

És akkor végezetül következzen a 444, ahol valami teljesen váratlannal találkozunk:

„A Barátság kőolajvezeték kulcspontját támadta az éjjel Ukrajna, mélyen Oroszországban

Hétfőre virradóra olajipari létesítményeket támadott Ukrajna Oroszország területén drónokkal és rakétákkal, több körzetben is – írja a Kyiv Post. A hírt az orosz lapok is megerősítették. Az egyik helyszín a Barátság kőolajvezeték almetyevszk-kalejkinói szivattyúállomása volt Tatárföldön, 1100 kilométerre az ukrán határtól. (…)

Mint ismeretes, a magyar és a szlovák kormány éppen a Barátság miatt feszült össze Ukrajnával, azzal vádolva a totális támadás alatt álló országot, hogy nem elég gyorsan javít ki egy olyan, a területén lévő vezetékszakaszt, amit amúgy egy orosz támadás rongált meg.”

Alig hiszünk a szemünknek! Ezek észrevették, hogy az ukránok támadták meg a vezetéket, és az még hagyján, de meg is írják? Édes Istenem! Biztos valami szokatlanul erős cuccot kapott be a Szily Lacika.

Még szerencse, hogy minden másban ugyanazt a sípot fújják…

