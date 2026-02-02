idezojelek
Ez egyszerűen vérlázító!

Ha ez következmények nélkül marad, akkor itt tényleg mindennek vége!

Bayer Zsolt
csík miklós következmények nélkül gazember 2026. 02. 02.
Eddig és ne tovább! Ha ez következmények nélkül marad, akkor itt tényleg mindennek vége!

Ezt a Csík Miklós nevű szemét gazembert és a rohadt bandáját azonnal tartóztassák le!

 

