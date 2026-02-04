idezojelek
Sztálin elvtárs Brüsszelbe költözött

Hamar belejött a „demokratikus”, a „nyugati”, az „európai” cenzúra rejtelmeibe.

Bayer Zsolt
brüsszelsztálinUrsula von der Leyencenzúra 2026. 02. 04. 20:22
Sztálin elvtárs beköltözött Brüsszelbe, és mint Ságvárinak, neki is lett vagy harminckét neve. Többek között: Ursula, Manfred, Thierry, Vera – és így tovább.

Sztálin elvtárs tanulékony. Hamar belejött a „demokratikus”, a „nyugati”, az „európai” cenzúra rejtelmeibe. Vagyis abba, hogy:

1.    Létre kell hozni a közösségi médiát, amely egyfelől maga a Bábel tornya, másfelől minden abban részt vevő azt fogja hinni, hogy most már aztán szabadon beszél.

2.    Úgy kell a nem tetsző véleményeket be(le)tiltani, hogy az igazából a szólásszabadság és a demokrácia védelmének tűnjön.

3.    Akinek mindez nem tetszik, azt el kell nevezni autoriternek vagy szélsőségesnek, végső esetben nácinak.

4.    Akinek nem tetszik a szép új világ valamennyi nagyszerű vívmánya – woke, gender, LMBTQ stb. –, az eo ipso náci, ebből kifolyólag a korlátozása, be(el)tiltása nem is cenzúra, hanem jogos önvédelem.

Ennyi az egész. Nem olyan bonyolult ez. Sztálin elvtárs beletanult, mind az összes nevén.

A népek pedig néztek maguk elé bamba arccal, és hirtelen elkezdték bégetni: „A háború béééke!”, „Négy láb jóóó, két láb rossz!”

https://mandiner.hu/kulfold/2026/02/elon-musk-osztja-orban-eszreveteleit-brusszel-evek-ota-beavatkozik-az-europai-valasztasokba 

https://mandiner.hu/kulfold/2026/02/elszabadult-a-cenzuragepezet-az-europai-bizottsag-a-politikai-tartalmak-eltavolitasat-koveteli

