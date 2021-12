Varga Mihály: Csökkent a benzin ára huszonhat forinttal, és úgy tűnik, valakinek ez is rossz + videó

Miután a kormány maximálta az üzemanyagárakat hazánkban, ugyanazok a kritikus hangok, amelyek korábban az állami beavatkozást sürgették, már azon az állásponton voltak, hogy nem szabad a piaci folyamatokba beavatkozni. Pedig így megelőzhető, hogy például az élelmiszerárak növekedjenek.

Nyilván amikor egy gazdasági újraindulás van mindenhol, akkor az árak megugranak, a kereslet is megugrik. Ennek következménye, hogy az energiaárak kifejezetten gyorsan nőttek meg az elmúlt hónapokban, de abban bízik mindenki, ha ez az újraindulás megtörténik a világgazdaság egészében, akkor az árak elkezdenek először oldalazni, aztán csökkenni is akár, tehát ez visszarendeződik arra a korábbi szintre, ami a járvány előtt volt

– mondta a pénzügyminiszter A Riporterben. Varga Mihály kiemelte, hogy ezért is érdemes átmeneti megoldásokat találni, amivel lehet segíteni a vállalkozásokat és a családokat. A politikus hozzátette, hogy az ellenzéki padsorokban többen is szóvá tették az üzemanyagár-csökkentést, mivel úgy gondolják, hogy ez évek múlva súlyos terheket ró majd az államkasszára.

Valami rosszat tettünk, csökkent a benzin ára huszonhat forinttal, és ez is úgy tűnik, valakinek rossz

– jegyezte meg a miniszter.

Varga Mihály ugyanakkor a megugrott energiaárakról is beszélt, ami hazánkban szintén mérsékelve van, köszönhetően a rezsicsökkentésnek, amit 2013–14-ben vezetett be a kormány, és akkor számos bírálat érte az intézkedést. Azóta hét év eltelt, nem mentek tönkre a szolgáltatások, ahogyan azt a vészjóslók gondolták. Varga emlékeztetett, hogy a baloldal korábban azt követelte, hogy a piaci árakhoz igazítsa Magyarország is az energiaárakat, amit ha megtettek volna, most a magyar családokra zúdulna ez a hatalmas teher. A baloldal most pedig azt kifogásolja, hogy a kormány megállapodást kötött az oroszokkal – ami pedig azért történt, mert szem előtt kell tartani, hogy ezeket az energiaforrásokat biztosítani kell az országnak – olvasható a PestiSrácok.hu beszámolójában.

Most derül ki, hogy amíg más országban valóban az oktatófilmeket fogják nézni, ha lesz hozzá áram, addig Magyarországon ilyen problémákkal nem kell szembenézni, mert lesz elegendő villamos áram és lesz elegendő földgáz is

– mondta Varga Mihály.

Borítókép: Varga Mihály (Fotó: Pesti TV)