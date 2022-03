Magyarország nem szállít fegyvereket Ukrajnába, ezért a magyar miniszterelnök nem megy Kijevbe tárgyalni

A magyar kormány a háború kirobbanása pillanatától deklarálta, hogy nem fog katonákat küldeni és fegyvereket szállítani Ukrajnába, hiszen nem szabad megengedni, hogy Magyarország egy háborúba sodródjon.

A baloldali politikusok szinte egymásra licitálva beszéltek arról, hogyan kellene Magyarországnak beavatkozni a háborúba – írja az Origó.hu.

Márki-Zay Péter a Partizán című YouTube-műsorban katonák küldéséről, az ATV-ben fegyverszállításról beszélt.

De Gyurcsány volt honvédelmi minisztere, Juhász Ferenc és uniós képviselője, Rónai Sándor is fegyvereket szállítana Ukrajnába.

A Jobbik alelnöke pedig egy múlt heti lakossági fórumon azt mondta, a katonáknak az a dolga, hogy harcoljanak, ha kell, és így magyar hivatásos katonákat is küldene Ukrajnába.

Szijjártó Péter külügyminiszter – miután az oroszok a lengyel határ közelében is bombáztak – arról beszélt, hogy ez is mutatja, milyen súlyos kockázatokkal jár a fegyverszállítás puszta emlegetése is.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad az M1 aktuális csatornának 2022. február 27-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)