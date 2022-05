Könyvek a menekült gyerekeknek

Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Megyei Tanács Oktatási Bizottságának vezetője arról beszélt, hogy a kárpátaljai magyarok tudják, mennyire fontos az anyanyelvű oktatás és az ehhez szükséges könyvek biztosítása, ezért együttéreznek azokkal az ukrán menekültekkel, akiknek el kellett hagyniuk az országot. Kiemelte: Maruszinec Marianna, a megyei közigazgatás oktatási főosztályvezetője jóvoltából mintegy ezer darab ukrán, alsósok számára készült tankönyvet szereztek be, hogy ezekkel is segítsék az oktatásukat. Beszámolt arról is, hogy a kárpátaljai magyaroknak nem ez az első akciójuk az ukrán menekültek megsegítésére, hiszen korábban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola mesekönyveket vásárolt, amelyeket márciusban adtak át a Rákóczi Szövetség sátoraljaújhelyi táborában elhelyezett gyermekeknek. Emellett a főiskola oktatói készítették azokat a könyveket, amelyek a nem magyar anyanyelvű menekült diákoknak segítenek a nyelvtanulásban. Orosz Ildikó szerint a magyar államot köszönet illeti azért is, mert a tankönyveket hazánkban fogják nyomtatni.A menekültek között érettségi előtt álló tanulók is vannak, ezért a kormány tavasszal külön veszélyhelyzeti rendelettel tette lehetővé nekik, hogy a jelenleg is zajló érettségi eljárásba bekapcsolódhassanak. Számukra április 20-ig meghosszabbították a jelentkezési határidőt, illetve abban is segítséget kaptak, hogy magyar nyelv és irodalom helyett magyarból mint idegen nyelvből vizsgázhassanak. Az idő rövidsége miatt most csak arra volt lehetőség, hogy az ukrajnai diákok bekapcsolódhassanak a magyar érettségi rendszerbe. Magyarország és több befogadó állam azonban egyeztetéseket folytat az ukrán féllel arról, hogy később online módon teljesíthető legyen az ukrán felsőoktatási felvételi vizsga is.