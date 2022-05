Mostantól maratonra edzenek

Ilyen esetekben a szeretetszolgálat a meglévő készletekből pótolja a hiányt, ha viszont valami nincs, jelezzük a támogatóinknak

– részletezte Schumicky Mária.

A szervezet munkatársa arra is kitért, hogy az adományok nyolcvan-kilencven százaléka a máltai csatornákon keresztül érkezik be a BJMSZ-hez. A Lembergben és Ivano-Frankivszkban bejegyzett máltai szervezetekkel is szorosan együttműködnek, valamint a más szervezetek is aktivizálták magukat, így Magyarországról, Romániából, Olaszországból és Németországból is érkezett adomány, valamint az Egyesült Államokból is jelentkeztek támogatók. Arra a kérdésre, hogy mivel lehet leginkább az ukrajnai menekültek ellátásához hozzájárulni, Schumicky Mária kiemelte: – A legfontosabb a személyes jelenlét, hogy szeretetünkről, gondoskodásunkról és befogadásunkról biztosítsuk a kríziszónából érkezőket. Véleményem szerint ugyanis ebben a helyzetben az a legfontosabb, hogy tudjunk lelkileg is nyitottak lenni a másik emberre. A tárgyi adományokat illetően elsősorban élelmiszerekre és higiéniai termékekre, a rendszer működtetéséhez pedig anyagi támogatásra van szükségünk, mivel vannak olyan munkaterületek, amelyeket ebben a léptékben már nem lehet önkéntes alapon végezni – mutatott rá. Az önkéntes projektvezető végül jelezte azt is, hogy a beregszászi Máltai Szeretetszolgálat az elszámoltathatóság felelősségével kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a segélyek átlátható, tiszta folyamatát biztosítsa, az adományozóknak pedig visszajelzéseket adjon. Aki tehát úgy érzi, hozzá tudna járulni ehhez a történelmi fontosságú segélyakcióhoz, a [email protected] címen léphet kapcsolatba a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat munkatársaival.