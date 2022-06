Welsz Tamás rossz szelleme ma is sújtja volt munkatársát

– 2014. március 20-án láttam, ahogy Tamás beszáll egy rendőrautóba, amely nem sokkal később elhajtott. Ezt követően hallottam a hírekben, hogy meghalt. Ekkor vettem elő a dobozt, amiben két dosszié volt, mindkettőt átnéztem. A kékben Simon Gáborhoz, az MSZP egykori elnökhelyetteséhez kapcsolódó iratok voltak (Petrovics tanúskodott is Simon büntetőperében), egy XVIII. kerületi ingatlan-adásvétel papírjai, valamint egy soproni ingatlan iratai. Simon Magnet Bankban tartott bankszámlájával kapcsolatos dokumentumait is megtaláltam. Az iratokon ott volt az a jelszó is, amellyel a pénzt fel lehetett venni. A piros dossziéban jó néhány szocialista politikussal, illetve az MSZP üzleti köreivel kapcsolatos iratok voltak. A nevek ma már nem érdekesek, ám meglepődnének néhány hallatán. A dobozban ott volt a pisztoly is a lőszerekkel, én akkor a doboz teljes tartalmát átadtam a rendőrségnek – ismételte meg lapunknak a korábban már elmondottakat az üzlettárs. Petrovics állítja, hogy 2014-ben

a Nemzeti Nyomozó Irodában (NNI) a doboz és a fegyver átadása után 12 órán át hallgatták ki, ám akkor csak Welszre és Simon Gáborra fókuszáltak, a fegyvert szóba sem hozták.

Aztán 2019-ben nagy meglepetésére behívták az NNI-be, ahol meggyanúsították a pisztoly és a hozzávaló lőszerek miatt lőszerrel és lőfegyverrel való visszaéléssel. Első fokon egy év szabadságvesztésre ítélte az Érdi Járásbíróság azzal, hogy az ítélet végrehajtását két évre felfüggesztette az ítélkező bírónő, aki egyben előzetes mentesítést adott Petrovics számára az ítélet jogkövetkezményei alól, azaz a férfi nem számít büntetett előéletűnek. A több mint három és félmillió forint bűnügyi költségből Petrovicsnak mintegy 165 ezer forintot – a kirendelt védője költségeit – kellene megfizetnie, ám nem csak ezért fellebbezett az ítélet ellen.