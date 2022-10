Három azonnali intézkedés szükséges a migránshullám megállításához

Migrációs nyomás alatt

A főtanácsadó a fenti lépések mielőbbi megtételét azzal indokolta, hogy a korábbi évek adatait jelentősen meghaladta az illegális migráció. A hétfő éjfélig elfogott 203 109 illegális határsértővel szemben tavaly ugyanebben az időszakban „csak” 86 547-en kísérleteztek, tavaly pedig egész évben összesen 121 956 fő.

A migrációs nyomás hazánkat és a balkáni útvonalat is erősen érinti. Folyamatos, jelentős nagyságrendű, változó állampolgársági összetételű, de zömében embercsempészek által segített fiatal férfiak, nemritkán hetven–kilencven fős csoportokban próbálkoznak. Agresszívak, számos esetben rongálják meg a határvédelmi létesítményeket, illetve megtámadják a járműveinket, sőt rátámadnak a járőreinkre is. A határtérségben is megjelent az embercsempészeknél a lőfegyver, a levegőbe lövöldöznek velük, a közelmúltban Szabadka térségében már halálos áldozatokat követelő összecsapások is voltak.

Harcolnak egymással a területért, a milliárdos üzletért az embercsempészcsoportok, akik üzleti alapon súlyos bűncselekményt követnek el a határsértők szállításával, a határon való erőszakos átjuttatás megkísérlésével. Idén eddig 1499 embercsempészt fogott el a magyar határvédelem, tavaly ugyanebben az időszakban 886-ot, egész évben pedig 1277-et

– ismertette az adatokat a főtanácsadó.

Bakondi György szerint az osztrák–magyar–szerb migrációs csúcstalálkozón világosan megfogalmazták, hogy az a határőrizeti elgondolás, migrációs politika, amit az Európai Unió pártolna, nem folytatható. Nagyon fontosan tartják, hogy javítsák az együttműködés hatékonyságát, hiszen a szervezett bűnözés elleni fellépés sikerének ez lehet az egyik záloga.

Fegyveres embercsempészek

Világosan látni kell, hogy az embercsempész-hálózatok nemcsak felfegyverkezettek, hanem titkosszolgálati módszereket is alkalmaznak a terület figyelemmel kísérésére. Bonyolult szervezetként működnek. Főnökeik soha nem jönnek a határ közelébe, többnyire vagy Afganisztánban, vagy Szíriában tartózkodnak.

Vannak, akik rábeszélik az útra indulókat, vannak, akik a pénzzel foglalkoznak, hogy beszedjék, befektessék, kizsaroljanak további összegeket. Nagyon gyakori, hogy a továbbutazáshoz csak akkor nyújtanak segítséget, ha az otthon maradottaktól pénzt kapnak, mivel a határsértőknél adott esetben nincs már pénz. Ami a legijesztőbb, hogy átutalással kell teljesíteni azt.

Van, aki okmányhamisítással, van, aki a szállítással, van, aki a pihentetéssel, az elhelyezéssel, és van, aki a műszaki akadályok leküzdésével – akár alagútásással vagy létráztatással, esetleg csónakok, hajók felhasználásával – foglalkozik.

Ukrajna felől is milliók jönnek

Ezzel párhuzamosan folyamatosan érkeznek az ukrajnai háború miatti menekültek. Február 24-től több mint egymillió menekült érkezett, számuk pedig növekszik. Ők a háború elől és a háborúból menekülnek az első biztonságos országba, amiről az ENSZ menekültügyi konvenciója világosan szól. A szerb határon érkező migránsok nyolc-tíz határon jöttek át már eddig, köztük több, számukra biztonságos országon is keresztülhaladva.