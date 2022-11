Átigazolási hullám kezdődhet a baloldalon

Arról, hogy a napokban a Jobbik korábbi alelnöke, Stummer János a Momentumba igazolt a politológus úgy vélekedett: mivel a Mi Hazánk világossá tette, hogy senki nem csatlakozhat hozzájuk, aki valaha is szövetséget kötött Gyurcsányékkal, az egykori jobbikosok számára már nem vezet oda út.

Az ilyen, úgymond, konzervatív politikusok számára az önmagát ugyancsak konzervatívnak valló Márki-Zay Péterhez való csatlakozás lenne lehetőség, ám ő még nem alapított pártot, egyelőre csak annak infrastruktúráját építi. A Momentum ugyanakkor káderhiánnyal küzd, parlamenti pártként viszont karriert is kínál. Így logikus, hogy a rutinos politikus Stummert, esetleg más jobbikos, vagy magukat konzervatívnak tartó politikusokat is a Momentum felé viszi ez a vákuum

– magyarázta Kiszelly Zoltán, aki szerint ezen a trenden még az változtathat, ha Márki-Zay valóban megalapítja saját pártját. – Egy biztos, indul az át- és leigazolási hullám a baloldalon – összegzett a Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója.

Stummer János egyébként messze nem az első – várhatóan nem is az utolsó –, aki kilépett a Jobbikból.

Ismert: a párt néhány évvel ezelőtti húszszázalékos támogatottsága mára a parlamenti küszöbhöz szükséges öt százalékot sem feltétlen érné el, lényegében az MSZP-hez vagy a Párbeszédhez hasonló minipárttá vált. Az első kilépési hullám a 2018-as parlamenti választás utáni pártszakadáskor volt, amikor mintegy 160 polgármester, önkormányzati képviselő és megyei közgyűlési tag szakított a Vona Gábor által hátrahagyott Jobbikkal.

Ekkor távozott többek mellett Dúró Dóra, Volner János, Apáti István, Toroczkai László, illetve Novák Előd is – Volner kivételévek ők ma már a Mi Hazánk országgyűlési frakciójának tagjai.

Sneider Tamás, az akkor megválasztott pártelnök 2020 tavaszán, nem sokkal azután lépett ki, hogy Jakab Pétert elnökké választották. Sneider mellett akkor Varga-Damm Andrea és Farkas Gergely is a távozás mellett döntött. Ugyancsak 2020 elején lépett ki a pártból Bencsik János is, és távozott négy fővárosi önkormányzati képviselő is. Idén nyáron Murányi Levente, az 1956-os forradalom egyik ismert szereplője is bejelentette, nem akar a jövőben a Jobbik tagja maradni. Stummer János egyébként a Jobbik májusi tisztújítása után közölte, hogy kilép a pártból, miután Jakab Péter mellett döntött a választmány. Jakab pedig augusztusban hagyta el a Jobbikot, többedmagával.