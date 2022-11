Megmenekülhet a fogaskerekű

– Sosem volt arról szó, hogy megszüntetjük a fogaskerekűt – emelte ki egy háttérbeszélgetésen Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettes a Városházán.

Mint fogalmazott: a fővárosi vezetés ugyanazt gondolja, mint Pokorni Zoltán XII. kerületi polgármester, akinek előterjesztése szerint – ahogy Kiss Ambrus fogalmazott – lobbiznia kellene a fővárosnak, hogy uniós forrásokból legyen pénz a fogaskerekűre.

A főpolgármester-helyettes hozzátette: remélik, hogy erre lesz uniós forrás. Mint arról beszámoltunk, civilek petíciót kezdeményeztek a fogaskerekű megmentéséért, miután a Budapesti Közlekedési Központ bejelentette: az alacsony kihasználtság és a megemelkedett energiaárak miatt a fővárossal úgy döntöttek, hogy a téli időszakban nem üzemel majd a fogaskerekű.

A járat helyett a kibővített menetrend szerint közlekedő 21-es, 21A, 212-es, 212A, 212B és 221-es autóbuszokkal lehet utazni. Karácsony Gergely főpolgármester pedig úgy nyilatkozott: a fogaskerekű hosszú távú fejlesztésére továbbra sincs forrás, ami szerinte nem a fővárosi önkormányzaton múlik.

Tavasszal Pokorni Zoltán, a XII. kerület polgármestere lapunk megkeresésére hangsúlyozta, hogy jelenleg a kerület hegyvidéki részét és a Városmajort összekötő fogaskerekű megújítása és meghosszabbítása nagyon időszerű lenne, ugyanakkor idén februárban lejárt a már megtervezett projekt építési engedélye, mivel a fővárosi vezetés elmulasztotta ennek meghosszabbítását.

– Nagyon remélem, hogy nem állítják le a fogaskerekűt – emelte ki akkor a polgármester. Fonti Krisztina, a XII. kerület alpolgármestere pár hete lapunknak már azt mondta: átlátszó, hogy a főváros takarékosságra hivatkozva állítja le a fogaskerekűt, miközben óriási összegek mennek el presztízsberuházásokra és politikai állásokra.

Kiemelte, hogy a főváros a várt, mintegy 120 millió forintos megtakarításnál sokkal több pénzt költ ­például az úgynevezett jubileumi rózsakert kialakítására, a Budapest Brand politikai marketingirodára vagy a főváros brüsszeli irodájára.

Ráadásul Karácsony Gergely korábban többször is kiemelte: a BKV működését és a közösségi közlekedés rendjét nem fogja érinteni a főváros pénzügyi helyzete, valamint az energiaválság.

Kiss Ambrus a háttérbeszélgetésen tájékoztatott arról is, hogy szeretnék visszaszerezni a Fővárosi Csatornázási Műveket. Mint mondta, ez városstratégiai szempontból kulcskérdés. Kiemelte: a Fővárosi Vízművekkel együtt nagymértékben növelni tudják majd a főváros energiatermelését.

A főpolgármester-helyettes hozzátette: a Fővárosi Csatornázási Művek ­részvényeiért több mint tizenhatmilliárd forintot kell fizetniük, amelynek végdátuma 2024 tavasza.

Mint mondta, ennek az összegnek a megteremtése nem igényel pótlólagos forrást a fővárosnak. Hozzátette: a vásárláshoz többek között a Gazdasági Versenyhivatal és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal engedélye is kell.

Az általános főpolgármester-helyettes a lakásrezsiprogram kapcsán kiemelte: november 15-ig kilencezer kérelem érkezett be hozzájuk. Kiss Ambrus beszélt arról is: a jövő heti Fővárosi Közgyűlésen döntés születik arról, hogy a Fővárosi Álláskereső Iroda, amely egyébként 2020 óta működik, továbbra is nyitva marad.