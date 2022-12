Az amerikai nagykövet ezúttal Cseh Katalinnal egyeztetett

Miközben naponta érkeznek hírek arról, hogy az Amerikai Egyesült Államokból befolyásolni akarják a magyar médiaviszonyokat vagy bírókat hívnak tárgyalni nagykövetségükre, David Pressman amerikai nagykövet Brüsszelben látogatta meg Cseh Katalint, a Momentum Európai Unióba delegált képviselőjét. Cseh Katalin hangsúlyozta, hogy

„őszinte beszélgetésükben” felhozta a „kormánypropaganda és a médiaszabadság kérdését is”, mert szerinte a félretájékoztatás és az orosz propaganda terjedése hatalmas károkat okoz a társadalmi életben és a politika különböző szintjein.

Ezenkívül szóba kerültek „a magyar kormány súlyos mulasztásai és kötelezettségszegései” az EU-s feltételességi eljárással összefüggésben, valamint egyetértettek abban is, hogy a svéd és finn NATO-csatlakozás most kulcsfontosságú, és azt a Magyar Országgyűlésnek minél hamarabb kell ratifikálja.

A baloldali politikus megszólalása illeszkedik abba a képbe, hogy demokrata adminisztráció a magyarországi médiaügyekbe akar avatkozni. Mint arról már lapunk beszámolt, ezek közül a legutóbbi eset a Telex.hu nevű baloldali internetes oldal támogatása, melyet egy olyan hivatal finanszíroz, ami mögött a washingtoni külügyminisztérium áll. A Telex most induló oktatóközpontját az amerikai DRL (Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor) több mint 740 ezer dollárral (majdnem 300 millió forint) támogatja. A Soros Györgyhöz köthető Nyílt Társadalom Alapítványok és az amerikai Biden-kormányzat által is finanszírozott Internews nevű cég is igyekszik hálózatot kiépíteni hazánkban a függetlenség álcája mögé bújva. Ők jelenleg a LinkedIn nevű közösségi álláskereső portálon próbálnak főszerkesztőt toborozni a magyar divízióhoz.